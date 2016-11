Galaxy S8 dobiva veće zaslone

Ilustracija

Nakon što je zbog poznatih problema s tržišta trajno povučen Galaxy Note7 sva pozornost medija, ali i same tvrtke je usmjerena na Galaxy S8. Najnovije informacije koje nam stižu iz daleke Južne Koreje govore kako će novi S8 model biti vidno drugačiji od drugih.



Dosadašnje informacije su govorile kako će i nova osmica stići s dobro nam poznatim dijagonala zaslona – 5,1-inča za obični, te 5,5-inča za edge model. No, prema izvoru Samsung je novim Galaxy S8 modelom odlučio zadovoljiti i korisnike povučenog Notea7 pa će se iz tog razloga i dijagonala zaslona povećati.



Novi Galaxy S8 će tako po novome imati zaslone dijagonale od 5,7-inča i 6,2-inča. Isti izvor navodi kako je gotovo s ravnim zaslonima za Galaxy S seriju te kako će osmica imati isključivo zakrivljeni zaslon. Zbog toga je potrebno i novo imenovanje gdje će 6,2-inčni model umjesto dosadašnje oznake "edge" ubuduće nositi oznaku "Plus".



Ako ste pomislili da su navedene veličine zaslona prevelike za ugodno korištenje mobitela, varate se. Naime, Samsung nije odlučio ići u puko povećavanje dimenzija cijelog uređaja, tako da će kućište ostati istih dimenzija kao i kod aktualne sedmice, a smanjit će se prazni prostor oko zaslona.