Galaxy S8 imat će 4K zaslon

Nedavno smo imali prilike saznati kako postoji mogućnost da će Galaxy S8 stići nešto ranije u odnosu na prijašnje modele. Glavni razlog za to je želja Samsungovog rukovodstva da kupci što prije zaborave na fijasko imena Note7.



Nove informacije pak govore kako je Samsung spreman u Galaxy seriju uključiti zaslone s još većom rezolucijom nego što je to do sada bio slučaj. Podsjetimo, kod trenutno aktualnog modela – Galaxy S7, zaslon ima rezoluciju od 2.560 x 1.440 piksela, dok se za njegovog nasljednika šuška kako će imati zaslon 4K rezolucije, odnosno rezoluciju od 3.840 x 2.160 piksela.



Glavni razlog za ovoliku rezoluciju na relativno malenom 5,5“ zaslonu je kako bi se osigurala podrška za VR tehnologiju. Dok ove specifikacije zvuče i više nego idealno, Samsung bi mogao naići i na probleme u vidu kratkog trajanja baterije.



Naime, korisnici koji su ranije na svoj Galaxy S7 instalirali aplikaciju Oculus VR, prijavljivali su kako im se baterija ubrzano prazni tj. gubi 70% kapaciteta u roku od samo tri sata. Dodatno, šuška se kako Galaxy S8 također neće imati 3,5-milimetarski utor za slušalice te kako će se u tu namjenu koristiti USB-C port.