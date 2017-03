Galaxy S8 bi mogao imati Sonyjev IMX333 senzor

Kako je od ranije poznato, sutra 29. ožujka Samsung će konačno i službeno predstaviti svoje nove mobitele iz Galaxy serije –Galaxy S8 i Galaxy S8+. No, unatoč tome nove će glasine čini se stizati do zadnje sekunde.



Do sada je najmanje glasina stiglo vezano uz kameru uređaja. Zasigurno se zna samo kako će biti rezolucije 12 MP te kako će postojati opcija za njezino brzo pokretanje (Power tipka). U jednom trenutku se pojavila i glasina kako će kamera moći snimati i video pri 1.000 fps i to je sve.



No, jučer se ponovno oglasio poznati tviteraš iz Kine –Ice universe koji je postavio post kako će Galaxy S8, točnije inačica sa Snapdragonom 835 imati Sonyjev najnoviji senzor –IMX333. Nažalost, osim naziva izvor nije ponudio nikakve dodatne informacije o senzoru, a iste se ne mogu pronaći ni na Sonyjevim stranicama.



Srećom, službeno predstavljanje je vrlo blizu, pa nećemo dugo čekati na potvrdu je li Ice universe ovaj put u pravu ili ne.