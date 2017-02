Galaxy S8 bi mogle napajati i japanske baterije

Iz korejskih izvora stižu nam nove informacije vezano uz Samsungov Galaxy S8. Ovaj put ne radi se o mogućim specifikacijama, razmještaju tipki na kućištu već o jednoj vrlo bitnoj stavci – bateriji.



Kako smo nedavno imali prilike saznati službeni stav tvrtke je da su upravo neispravne baterije bile uzrok iznenadnim zapaljenima Notea7. Tada su iz Samsunga poručili kako se takav propust u budućnosti više neće moći ponoviti zbog novog sustava provjere u osam točaka, odnosno koraka.



No, čini se kako Samsung svojim budućim kupcima želi dati i dodatnu dozu sigurnosti u ispravnost baterija zbog čega je prema korejskom izvoru čak i promijenio proizvođača baterija. Ako izvor raspolaže točnim informacijama Galaxy S8 će energiju umjesto iz Amperexovih baterija crpiti i iz baterija japanske tvrtke Murata Manufacturing Co. Ltd koja proizvodi baterije i za Apple.



Izvor navodi kako će glavni proizvođač baterija ostati Samsung SDI, dok bi tvrtka Murata Manufacturing Co. Ltd u proizvodnji baterija trebala sudjelovati s 2% do 8%. Podsjetimo još, kako je zadnjih dana stigla i informacija kako bi Galaxy S8 trebao stići s baterijama kapaciteta 3.250 mAh i 3.750 mAh (Galaxy S8 Plus).



Naravno, dok Samsung ove informacije ne potvrdi ili ih ne demantira, smatrajte ih isključivo glasinama.