Galaxy S8 stiže sa zaslonom od 6-inča?

Nedavno smo imali prilike saznati kako će Samsung Galaxy S8 opremiti većim zaslonom no što je to slučaj s aktualnom sedmicom. I dok je većina očekivala kako će dijagonala zaslona narasti s 5,1 na do 6,2-inča čini se kako je Samsung ipak odlučio kako zaslon mobitela mora ostati u koliko toliko razumnim dimenzijama.



Južnokorejski izvor navodi kako će Galaxy S8 imati zaslon od okruglih 6-inča. Čini se kako se Samsung ovim modelom u neku ruku pokušava iskupiti i kupcima neslavnog Notea 7 kako bi u miru i bez žurbe mogao raditi i na novom Noteu.



Samsung ipak nije zaboravio ni na ljubitelje manjih zaslona, pa će tako prema istom izvoru Galaxy S8 stići i u izvedbi s 5-inčnim zaslonom. Kao što se već ranije spominjalo 6-inčni model nosit će novu oznaku – Plus.



Budući da Samsung uvodi novu oznaku (Plus) u naziv uređaja te čini se izbacuje staru (edge) za očekivati je kako će oba modela imati zakrivljeni zaslon.