Gamerima stiže još jedan 24" Predator

Acer je predstavio još jedan gamerski monitor iz svoje serije Predator. Novi model dolazi pod oznakom XB241YU i odlikuje se 24" TN panelom.



Monitor uz dijagonalu zaslona od 24" odlikuje i velika WQHD rezolucija od 2.560 x 1.440 piksela te velika brzina osvježavanja do 165 Hz. Nadalje, ovaj model ima i malu brzinu odziva – 1 ms, a podržava i Nvidijinu G-Sync tehnologiju te 100% sRGB spektra boja.



Monitor također podržava i podešavanje visine (do 13 centimetara), položaja (za 90 stupnjeva) te nagiba (od -5 do 35 stupnjeva). Acer je ugradio i stereo zvučnike od 2 W te USB hub s četiri USB 3.0 porta. S računalom, odnosno s grafičkom karticom se spaja pomoću DisplayPort i HDMI konektora.



Acerova preporučena cijena za ovaj model je 499,99 USD.