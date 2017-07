Gartner i IDC navode lošiji drugi kvartala za PC tržište

Tvrtke IDC i Gartner predstavile su situaciju na PC tržištu tijekom drugog kvartala ove godine. U razdoblju od travnja do lipnja ove godine PC tržište opet bilježi pad.



Prema IDC-ovim podacima isporučeno je 60,5 milijuna računala (pritom se misli na ukupan broj isporučenih radnih stanica te desktop i prijenosnih računala). Riječ je o padu od 3,3% na godišnjoj razini, što treba pripisati nedostatku određenih komponenti kao što su SSD diskovi, a to je u konačnici rezultiralo rastom njihove cijene.



Prema IDC-u, vodeći proizvođač na PC tržištu je HP Inc. s godišnjim rastom tržišnog udjela od 6,2%. Tvrtka Lenovo pala je na drugo mjesto s padom tržišnog udjela od 5,7% na godišnjoj razini (tržišni udjeli vodećeg dvojca iznose 22,8 odnosno 20,5%). Treću poziciju zadržala je tvrtka Dell koja bilježi rast tržišnog udjela od 3,7% na godišnjoj razini te on sad iznosi 17,1%. Slijede Apple i Asus s tržišnim udjelima od 7,2 odnosno 6,8% (potonja tvrtka vratila se na petu poziciju pretekavši Acer).



Gartner navodi podatke gotovo istovjetne onima koje je objavio IDC, spominje se globalni pad PC tržišta tijekom drugog kvartala od 4,3% (najmanji pad PC tržišta od 2007. godine). Prema Gartneru, pad PC tržišta uzrokovan je nedostatkom komponenti kao što su RAM moduli, LCD paneli i SSD diskovi te u konačnici povećanjem cijena tih komponenti za krajnje korisnike.



I Gartner navodi vodstvo tvrtke HP Inc. s godišnjim rastom isporuka od 3,3%, dok je Lenovo pao na drugo mjesto s padom isporuka od 8,4%. Na čvrstom trećem mjestu nalazi se Dell, dok ostatak liste čine tvrtke koje su zabilježile pad isporuka na godišnjoj razini, a to su redom Apple, Asus i Acer.