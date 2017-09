Gigabyte teaserom najavljuje GTX 1070 Ti

Zadnjih par dana počele su se pojavljivati glasine kako Gigabyte priprema Ti izdanje GTX-ice 1070. Zahvaljujući teaseru kojeg je objavio sam Gigabyte glasine su postale važeća informacija – u skorije vrijeme stiže i GeForce GTX 1070 Ti.

Gigabyte je na svojem Facebook profilu objavio teaser na kojemu je prikazan klaun IT iz istoimenog filma. Uz njega se na istom „filmskom“ plakatu može vidjeti i dio grafičke kartice iz Gigabyteove serije Aorus ispod koje se nalaze stilizirana slova „TI“što dakako upućuje na Ti izdanje grafičke kartice.

Dodatno, Gigabyte je na plakat ubacio i novčanik iz kojeg izlaze novčanice –što bi trebalo sugerirati kako možemo očekivati i skori početak prodaje. Zadnje dvije tvrdnje su dodatno pokrepljenje naslovom „Ti will get you too… eventually“ te hashtagom „#commingsoon“.

Iako Gigabyte ne navodi datum početka prodaje dio medija zbog horror tematike smatra kako će GeForce GTX 1070 Ti u trgovine stići 31. listopada, na dan kada se u u SAD-u obilježava Halloween.