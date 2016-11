Gigabyteovo kućište ze ekstremni gaming

Gigabyte je svoju ponudu upotpunio i s jednim računalnim kućište, posebno osmišljenim za gamere. Radi se o kućištu naziva Xtreme Gaming XC700W koje je sastavljeno od čelika, aluminija te ojačanog stakla.



Čelik je poslužio za izradu okvira, dok je aluminij postavljen s prednje i desne strane kućišta. Lijeva strana kućišta pokrivena je ojačanim staklom na kojem se nalazi i veliki natpis Xtreme Gaming. Natpis je kao i detalji s prednje strane kućišta osvjetljen LED rasvjetom koju prema vlastitim ukusima možete postaviti u do 16,8 milijuna različitih boja.



S prednje strane uz tipku za uključivanje računala nalaze se jošaudio priključci i USB portovi (po dva USB 3.0 i USB 2.0 porta). Kućište je namijenjeno mini-ITX, m-ATX i ATX matičnim pločama. Gigabyte je iz konfiguracije izostavio utore za 5,25“ uređaje. Prostranu unutrašnjost (bez pregrada) narušava tek okvir za ugradnju za do tri 3,5“ uređaja (HDD) koji se može prenamijeniti za ugradnju i 2,5“ uređaja (SSD).



Xtreme Gaming XC700W može s gornje strane primiti tri 120-milimetarska ili dva 140-milimetarska ventilatora, a sa stražnje strane po jedan 120 ili 140-milimetarski ventilator. Uz kućište po defaultu dolazi 140-milimetarski ventilator.



Za kraj recimo kako se u kućište mogu ugraditi grafičke kartice do 430 milimetara dužine, napajanja do 220 milimetara dužine te sustavi hlađenja za procesor do visine 170 milimetara. Dimenzije kućišta su 593,5 x 240,5 x 546,6 milimetara, a težina 15,4 kilograma.



Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Cijena kućišta u ovom trenutku nije poznata.