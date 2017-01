Glasinama je kraj, Galaxy A 2017 serija je i službeno vani

Zadnjih mjeseci se pojavilo dosta glasina vezano uz nove modele Samsungovih mobitela iz serije Galaxy A (2017). Glasinama je danas konačno došao kraj, jer je Samsung i službeno predstavio nove modele iz dotične serije.



Galaxy A (2017) seriju i ove godine čine tri modela –A3, A5 i A7. Najmanji, ujedno i najslabiji model je A3, u sredini ponude se nalazi A5, dok se A7 smatra samim vrhom ponude A serije. Sva tri modela opremljena su Super AMOLED zaslonima, s tim da A3 ima zaslon dijagonale 4,7-inča i HD rezolucije, a A5 i A7 modeli 5,2“, odnosno 5,7“ zaslon FHD rezolucije.

Galaxy A3 pogoni osmojezgreni procesor brzine 1,6 GHz, ima 2 GB RAM-a i 16 GB interne memorije. Kamere su rezolucija 13 MP (pozadinska) i 8 MP (prednja). Uređaj ima dimenzije od 135,4 x 66,2 x 7,9 milimetara i bateriju kapaciteta 2.350 mAh.



Srednji model –Galaxy A5 opremljen je osmojezgrenim procesorom brzine 1,9 GHz, s 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Kamere su također veće rezolucije – s obje strane uređaja nalazi se po jedna kamera od 16 MP. Dimenzije uređaja su 146,1 x 71,4 x 7,9 milimetara i zbog snažnijeg hardvera ima i bateriju većeg kapaciteta –3.000 mAh koja ujedno podržava i tehnologiju brzog punjenja.



Najveći model –Galaxy A7 je zapravo prekopirana petica, uz dodatak većeg zaslona i veće baterije –3.600 mAh. Shodno tomu i dimenzije uređaja su veće –156,8 x 77,6 x 7,9 milimetara.



Cijela Galaxy A (2017) serija je pokrivena IP68 certifikatom koji jamči kako uređajima kiša, pijesak i slične nepogode neće naškoditi. Zatim, cijela serija je opremljena USB-C portom, skenerom otiska prsta i Always ON funkcijom. Također kod sva tri modela moguće je naknadno proširiti podatkovni prostor do dodatnih 256 GB (microSD).



Iako će mobiteli u europske trgovine stići tek krajem ovog mjeseca, Samsung se iz nekog, samo njemu poznatog razloga odlučio za stariju Android platformu – Marshmallow 6.0.1. Kupci će pri kupnji moći birati između četiri boje kućišta - Black Sky, Gold Sand, Blue Mist i Peach Cloud.