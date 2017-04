Gledanje Netflixa offline od sada i na Windowsima

Od kraja prošle godine neke filmove i serije moguće je preuzeti s Netflixa i pogledati kasnije, bez pristupa Internetu. Do sada se ovu opciju mogla iskoristiti tek na mobilnim uređajima s Androidom i iOS-om, no od jučer je slična stvar dostupna i na desktop računalima. Netflix je, naime, uveo mogućnost preuzimanja i kasnijeg offline gledanja svojeg video sadržaja svima onima koji koriste Windowse – ali se to odnosi samo na uređaje s Windowsima 10.

Za offline gledanje Netflixa potrebno je prvo skinuti njihovu službenu aplikaciju s Windows Storea, unutar koje se nalazi opcija "Download & Go". Preuzimanje i gledanje sadržaja izvodi se isključivo kroz tu aplikaciju, a kao i u mobilnoj inačici, nije moguće offline gledati baš cijeli katalog filmova i serija. Za preuzimanje su većinom dostupni originalni Netflixovi sadržaji, kao i neki drugi s čijim vlasnicima autorskih prava se kompanija oko toga uspjela dogovoriti.