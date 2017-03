Gmail od sada podržava i streaming video zapisa

Google je zadnjih tjedana poprilično aktivan kada su u pitanju nadogradnje njihovog email servisa – Gmaila. Podsjetimo, početkom ovog mjeseca stigla je nadogradnja koja je konačno omogućila primanje priloga (attachmenta) unutar e-mail poruka većih od 25 MB, točnije priloga veličine do 50 MB.



Sada ničim izazvan Google je odlučio isti mjesec donijeti još jednu bitnu nadogradnju na Gmail – streaming video zapisa. Naime, do sada je video zapise primljene uz e-mail poruke bilo najprije potrebno preuzeti na računalo pa tek potom pokrenuti pregled.



Po novome, takvi se video zapisi mogu pregledati odmah unutar poruke, na način sličan kao da se video zapis nalazi na YouTubeu. Dovoljno je učiniti dvostruki klik na video zapis i krenut će reprodukcija u optimalnoj kvaliteti. Google je korisnicima omogućio i ubrzavanje reprodukcije.



Iako je nova mogućnost već krenula u opticaj, iz Googlea poručuju kako bi moglo proći i do petnaestak dana dok ista ne nude svima dostupna.