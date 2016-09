Google Allo preuzet više od 5 milijuna puta

Google je nedavno predstavio novu aplikaciju za dopisivanje nalik na WhatsApp i Viber –Allo, s tom razlikom što Allo zna i sam putem AI-a odgovarati na poruke. Ubrzo se oglasio i Edward Snowden koji je savjetovao korisnicima da dotičnu aplikaciju ne preuzimaju na svoje mobilne uređaje jer će time Google imati na neodređeni rok pristup njihovim porukama.



Snowden je također upozorio da ako Google ima pristup porukama, da tada i treće strane poput policije, suda i dr. zakonodavnih tijela mogu zatražiti te dobiti pristup porukama. No, sudeći prema broju preuzimanja aplikacije na Android uređaje korisnici ili ne mare za privatnost ili jednostavno nemaju što kriti.



Naime, prema podacima na Google Playu, korisnici Android platforme su do sada na svoje uređaje Allo preuzeli više od pet milijuna puta. Zahvaljujući tome Allo je tijekom prošlog vikenda dospio i na prvo mjesto ljestvice najviše preuzetih aplikacija, no samo na kratko. Danas se Google Allo nalazi na nesretnom 13. mjestu ljestvice.



Dodatno, aplikaciju je do sada ocijenilo ukupno 117,308 korisnika, s tim da je najveću ocjenu (pet zvjezdica) dalo njih 69,944, najmanju - jedinicu nešto više od osam tisuća korisnika, njih 8.557. Google Allo je tako zaradio prosječnu ocjenu 4.2.