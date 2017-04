Google Home dobiva multiuser opciju

Google Home je na tržište došao krajem prošle godine, a radi se o zvučniku koji se pokreće ljudskim glasom i riječima 'OK Google', te koji zatim aktivira Google Assistant.



Iako neka istraživanja navode da već oko 20% korisnika interneta u cijelom svijetu koristi glasovno pretraživanje, Google Home ipak nije postigao očekivanu popularnost.



Ovih dana Google je objavio kako je njihov proizvod dobio podršku za aktivaciju više korisničkih računa, a iako ova značajka još uvijek nije funkcionalna, svakako će otvoriti put mnogim drugim opcijama koje korisnici očekuju.

Do sada je Google Home držao zaključanim sve osobne podatke, pa tako korisnici nisu mogli izvršavati radnje poput postavljanja podsjetnika i kreiranja događaja u kalendaru. Ukoliko bi to pokušali, odgovor bi glasio: I can't do that yet, što je u suprotnosti od Amazonovog Echoa koji je programiran tako da svaki glas koji čuje smatra vjerodostojnim, a što je korisnicima Google Homea stvaralo probleme.



Očekuje se da će multiuser opcija vrlo brzo biti aktivirana, a nakon aktivacije će se korisnici napokon moći služiti svim uslugama koje pruža Google Assistant.