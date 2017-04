Google za ovu godinu priprema tri Pixela

Google je prošle godine predstavio svoje prve mobitele iz svoje nove serije Pixel. Podsjetimo, radilo se o mobitelima naziva Google Pixel i Google Pixel XL koje je za njih proizveo HTC.



Čini se kako su u Googleu zadovoljni obavljenim poslom jer dosadašnje glasine vezano uz u proizvodnju ovogodišnjih modela govore kako će posao ponovno dobiti HTC. Google bi ove godine trebao unijeti i jednu novinu – treći Pixel uređaj.



Pored klasičnih (nazovimo ih tako) modela Pixel i Pixel XL koji se trenutno razvijaju pod kodnim imenima Muskie (Pixel) i Walleye (Pixel XL) izvor navodi kako će 2017. godine stići i treći model koji se za sada vodi pod kodnim imenom – Taimen.



Prema izvoru potonji bi trebao biti prvi pravi nasljednik Motorolinog Nexusa 6 koji će imati čak i veći zaslon nego što je to slučaj s Pixel XL modelom. No, ima i onih koji smatraju kako Google pod tim nazivom razvija nasljednika tableta Pixel C.



Kako god, sva tri uređaja pogonit će Qualcommov Snapdragon 835 što i ne čudi budući da novijeg SoC-a trenutno nema jer Qualcomm tek vodi pregovore oko proizvodnje Snapdragona 845.