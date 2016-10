Google Pixel XL na iFixitovom tretmanu

Od prije koji dan, točnije od 20. listopada Google je omogućio kupovinu svojih mobitela iz Pixel serije. Budući da su sada dostupni širem krugu potencijalnih kupaca iFixit je odlučio napraviti ono što najbolje zna – rastaviti mobitel na sastavne dijelove te procijeniti koliko je lagan, odnosno težak za popravljanje.



Kroz iFixitov tretman prošao je veći model –Pixel XL koji se pokazao se kao srednje težak za popravljanje. Google prilikom sklapanja mobitela nije koristio prevelike količine ljepila, omogućio je laganu zamjenu baterije (ima posebni povlakač za tu namjenu) i nije pretjerivao prilikom izbora šarafa–svi su T5 Torx.



No, ima i negativnih detalja. Naime, iako se većina ugrađenih komponenti ne nalazi izravno zalemljena na matičnu ploču te ih je stoga lako odvojiti, a po potrebi i zamijeniti, kao najveći problem se pokazao sam dolazak do njih. Da bi se došlo do unutrašnjosti kao i kod većine drugih mobitela najprije je potrebno odvojiti zaslon što je dosta teško napraviti bez da se poneka komponenta ne ošteti.



Zbog toga je Google Pixel XL dobio ocjenu 6/10. Podsjetimo, što je na iFixitovoj tablici prikazan veći broj to je popravak lakši.



Detaljan opis rastavljanja Pixela XL možete proučiti na iFixitovim službenim stranicama.