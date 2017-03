Google Play dobio Free App of the Week dio

Google konstantno radi na poboljšanju svojih servisa i općenito svojih usluga. Najnovije poboljšanje dolazi u vidu posebnog dijela na Google Play trgovini u kojem će se prikazivati besplatne aplikacije svakog tjedna.



Službeni naziv glasi Free App of the Week i tu će se svaki tjedan moći naći po jedna aplikacija za koju Google odluči da je vrijedna vaše pažnje. U tom dijelu neće se nalaziti već besplatne aplikacije već one koje se inače plaćaju, ali ćete ih iznimno taj tjedan moći preuzeti besplatno.



Google će nove aplikacije postavljati svakog četvrtka. Za kraj mala napomena, aplikacije iz Free App of the Week dijela se ne mogu pretraživati kao inače, već im se treba pristupiti isključivo putem Free App of the Week banera inače će biti prikazana puna cijena aplikacije.



Ovaj tjedan za besplatno preuzimanje je dostupna igra –Card Wars – Adventure Time za koju je inače potrebno izdvojiti 2,99 USD, odnosno oko 27 HRK. Za sada ova mogućnost nije vidljiva svim korisnicima, što bi se trebalo promijeniti u narednim danima.