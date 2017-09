Google procurio na sve strane - 4. listopada stižu novi Pixeli, Home Mini, Daydream View i Pixelbook

Google Pixelbook

Google je nedavno najavio kako će 4. listopada održati događaj na kojemu će predstaviti nove mobitele iz serije Pixel. Osim Pixel 2 i Pixel 2 XL mobitela tog dana bit će predstavljen i novi mini zvučnik (Google Home Mini), konvertibilni laptop (Pixelbook) te ovogodišnja inačica VR headseta (Google Daydream View 2017).

Google Pixel 2

Internetska stranica droidlife uspjela se dokopati rendera spomenutih uređaja te saznati kakve će im biti cijene po dolasku na tržište. Prema izvoru, Pixel 2 stići će u tri različite boje – Kinda Blue, Clearly White i Just Black dok će se veći Pixel XL 2 model moći nabaviti u samo dvije – Just Black i Black & White.

Google - Pixel XL 2

Izvor navodi kako će cijena manjeg modela (Pixel 2) ostati istovjetna prošlogodišnjem modelu – 649 i 749 USD, s tim da će podatkovni prostor početnog modela biti udvostručen s 32 na 64 GB. No, isti recept Google neće primijeniti za Pixel 2 XL model za kojeg će povećanje prostora s 32 GB na 64 GB naplatiti dodatnih 80 USD, čime će cijena skočiti na 849 USD. Dodatnih 80 USD platit će i kupci Pixel XL 2 modela, no oni neće dobiti veći podatkovni prostor već će ostati na 128 GB. Pixel XL 2 prema izvoru koštat će 949 USD.

Google Home Mini

Google će istog dana predstaviti i Google Home Mini– pametni zvučnik manjih dimenzija u odnosu na Google Home. Dotični će također podržavati Google Assistanta, no zbog manjih dimenzija čini se kako neće imati mogućnost izmjene baznog dijela. Home Mini stići će u tri boje – Chalk, Charcoal i Coral i cijena bi trebala biti 49 USD.

Google Daydream View 2017

Ove godine stiže i osvježeni model Googleovog Daydream View headseta. Kakve će točno specifikacije imati za sada nije poznato. Iz priloženog rendera vidljivo je kako će materijal od kojeg će biti izrađen biti malo grublji u odnosu na prethodni model. I za ovaj gadget je Google pripremio tri boje – Charcoal, Fog i Coral, ali i 20 USD veću cijenu – Daydream View 2017 po dolasku u trgovine stajat će 99 USD.

Google Pixelbook Pen

Za kraj smo ostavili i novi Chromebook –Pixelbook koji će uz promjenu naziva donijeti i mogućnost preklapanja čime ćete moći prijenosnik lako pretvoriti u tablet i obratno. Što se podatkovnog prostora tiče Pixelbook stiže u tri različita modela – s 128 GB, 256 GB i 512 GB, po početnim cijenama od 1.199 USD, 1.399 USD i 1.749 USD. Kao dodatnu opremu Google će u ponudi imati i Pixelbook Pen za kojeg će na cijenu Pixelbooka trebati dodati još 99 USD.