Google strojnim učenjem protiv uznemirujućih komentara

Alphabetova tvrtka Jigsaw (prije poznata pod imenom Google Ideas) bavi se metodama koje će "ljude učiniti sigurnijima" u današnjem modernom svijetu. Jigsaw je također dugotrajni Googleov projekt koji se koristi strojnim učenjem za identifikaciju ponašanja korisnika na Internetu.



Novi u nizu alata koja su razvijeni u sklopu ovog projekta je Perspective. Riječ je o alatu koji bi trebao identificirati neprimjerene i uznemirujuće komentare na Internetu koristeći se metodom strojnog učenja. Pritom će se poslužiti velikom bazom postojećih neprimjerenih komentara.



Prednost ovog alata je da će se zahvaljujući dediciranom API-ju moći implementirati u bilo koju internetsku stranicu. No još je dug put do dana kada će umjetna inteligencija u potpunosti zamijeniti zahtjevan posao moderatora komentara na Internetu.



Perspective se još uvijek nalazi u početnoj fazi razvoja, trenutačno se eksperimentira s njegovim radom na poznatijim internetskim stranicama kao što su Wikipedia, The Guardian, The New York Times i The Economist.