Googleovo božićno ukrašavanje pretraživanja

Božić na Googleu

U skladu s ostatkom svijeta koji ukrašava domove, ulice i trgove, i Google je ove godine odlučio povodom blagdana ukrasiti svoje najvažnije mjesto – početnu stranicu tražilice. Do sada su to najčešće činili raznim "Google doodle" crtežima umjesto logotipa, no ove godine odlučili su se na ponešto drugačiji pristup.

Upišete li ovih dana u najpoznatiju svjetsku tražilicu "Christmas", Xmas" ili "Noel" (nažalost ne i "Božić") pozadina tražilice promijenit će se u prigodnu sliku animiranog zimskog pejzaža s Djedom Mrazom. Isto vrijedi i za židovski blagdan Hanuku, te za praznik afričke dijaspore Kwanzaa-u, za koje će se također prikazati prigodne pozadinske slike.

Zanimljivo, još je jedan neformalni praznik uvršten u sezonsko kićenje Googlea – sekularni nekomercijalni način proslave božićne sezone populariziran kroz TV seriju Seinfeld. Riječ je o Festivusu, koji Google obilježava isticanjem neokićenog stupa, alternative kičastim božićnim ukrasima i drvcima.