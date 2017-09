GoPro predstavio dvije nove kamere i nadograđeni dron

GoPro je predstavio dvije nove kamere – očekivanu Hero 6 Black kameru o kojoj smo nedavno pisali te jednu neočekivanu Fusion čija je specijalnost snimanje videa i zvuka u 360 stupnjeva. GoPro nije zaboravio ni na svoj dron – Karma kojeg je opremio novim mogućnostima.

Kao što se već zna od ranije Hero 6 Black odlikuje se mogućnošću snimanja videa 4K kvalitete (60 fps) te snimanjem videa FHD kvalitete pri 240 sličica u sekundi. Također kamera može iz snimljenih videa automatski kreirati QuikStories sadržaj kojeg je moguće potom dijeliti s drugim korisnicima.

GoPro Hero 6 Black

Budući da kamera ima novi procesor (GP1) brža je, a kvaliteta slike je također bolja u odnosu na Hero 5. Dizajnom se nije mijenjala što je u neku ruku i dobro jer će sva dodatna oprema koju ste nabavili za prethodni model odgovarati i novom. Zbog svega navedenog cijena je za 100 eura veća u usporedbi s modelom Hero 5 te je za Hero 6 Black kameru potrebno izdvojiti 569,99 eura.

GoPro Fusion

GoPro je predstavio i kameru koja služi za snimanje videa i zvuka u 360 stupnjeva. Njezin tržišni naziv je GoPro Fusion i stajat će 750 eura. Zauzvrat dobivate kameru koja snima video 5.2K kvalitete pri 30 sličica u sekundi te sferične fotografije u 18 MP. Kao što je slučaj s Hero 6 Black modelom tako je i GoPro Fusion otporan na vodu i kompatibilna je s većinom tvrtkinih postolja. Prema najavi u trgovine stiže tijekom studenog.

GoPro Karma - softverska poboljšanja

Za kraj GoPro je dron Karma opremio novim mogućnostima. Dron je dobio tzv. Follow mode, odnosno mogućnost praćenja korisnika pomoću GPS-a. Zapravo ne prati se korisnik već Karmin Controller koji mora biti uz osobu.

Jedna od novih mogućnosti je i Watch mode kada drone samo lebdi iznad određenog mjesta. Zatim tu su i opcije Cable Cam (određivanje do deset usputnih točaka za složenije snimke) i Look Up Tilt opcija koja omogućava promjenu nagiba kamere prema gore kako bi ista mogla snimati i iznad horizonta.