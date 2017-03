Gresso 3310 - poboljšana Nokia 3310 na ruski način

Čini se kako Rusi namjeravaju brend Nokije 3310 iskoristiti do maksimuma. Naime, nakon tvrtke Caviar i njihove Supremo Putin inačice Nokije 3310 čini se kako će se na tržištu pojaviti još jedan luksuzni model koji će koštati čak 3.000 USD.



Za njegovu izradu prema izvoru bit će zadužen ruski proizvođač luksuznih mobitela – tvrtka Gresso. Ovisno o izvoru naziv novog modela bit će ili Gresso 3310 ili Presso 3310. Koji će naziv u konačnici biti odabran saznat ćemo ako ne prije, onda najkasnije kada se mobitel pojavi na tržištu.



Prema fotografijama koje navodno prikazuju luksuznu Nokiju 3310 dotična će stići u limitiranoj seriji od 3.310 komada. No za razliku od Caviarova modela, Gresso 3310 bit će dodatno poboljšan s boljim hardverom.



Za početak tu su kućište i tipke od titanija (Grade 5) koje će prema izvoru bez problema izdržati pad mobitela s visine do 10 metara. Gresso 3310 odlikovat će se i boljom baterijom, većom količinom interne memorije, podrškom za Dual-SIM te boljom kamerom. Baterija će s jednim punjenjem osigurati do 720 sati u stanju pripravnosti ili do 75 sati razgovora.



Gresso 3310 imat će umjesto 16 MB interne memorije koliko imaju HMD-ova Nokia 3310 i Caviarov Supremo Putin – čak 32 GB interne memorije. Kamera je također bolja –3 MP umjesto 2 MP kao što je slučaj kod HMD-ovog i Caviarovog modela.



Točan datum dolaska na tržište za sada nije poznat.