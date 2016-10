I grijanje se "opametilo"

Sjećate li se početaka "pametne" revolucije s prvim “pametnim” telefonima? Nije prošlo baš tako puno vremena, od kada je Apple i HTC predstavili prvi smartphone, do danas kada se “pametno” uvuklo baš u svaku sferu života. Zahvaljujući raznim mogućnostima koje pruža, od jednostavnijeg rukovanja raznim uređajima i automatizacije, preko podizanja ekološke svijesti, do ostvarivanja raznih ušteda, “Smart way of life” postao je naša sadašnjost. Evo kako je i “pametno” grijanje postalo naša sadašnjost.



Zašto je pametno grijati se "pametno"?Glavna funkcija Sygonix radijatorskih termostata je u potpunosti automatsko reguliranje grijanja i temperature u prostoriji prema unaprijed programiranim ili manualno podešenim opcijama. Velika prednost je već ta, da ne trebate stalno okretati ventile i namještati temperaturu u stanu. Ovisno o tome kolika je vanjska temperatura.

No, tu je još jedna velika prednost radijatorskih termostata koja se odnosi na uštedu na troškovima grijanja. Postoje periodi kada vas nema u stanu i kada možete grijati manje i pritom uštedjeti. Problem je što smo svi komotni i volimo nakon posla ući u topao stan. A to nije moguće ukoliko tek tada pojačavate grijanje. Sa Sygonix radijatorskim termostatima upravo je taj problem riješen. Pomoću automatske kontrole grijanja i temperature u stanu, možete namjestiti da se prostorija zagrije na željenu temperaturu, netom prije nego ulazite u stan. Tako ste grijali manje i pritom uštedjeli, a niste izgubili na toplini doma.



Jednostavna instalacija uređaja i “pametne” opcijeJednostavnost je jedna od glavnih značajki “pametnih” uređaja, pa tako i u ovom slučaju. Da bi se “pametno” grijali ne trebate raskopati zidove, niti ispuštati vodu iz sustava. Radijatorski termostat se jednostavno utakne na termostatski ventil, a ni daljni postupak nije kompliciran. Sygonix radijatorski termostati dolaze s već unaprijed programiranim periodima grijanja i to prema slijedećim opcijama.



“Vacation time” funkcija regulirat će grijanje u vašem domu na način da održava nižu temperaturu s minimalnom potrošnjom energije od, odnosno, do određenog datuma koji unesete. Koliko god dug godišnji imali, dom će biti topao u trenutku kada nogom opet kročite u njega. Zamislite koliko ćete pritom i uštedjeti.

Zatim su tu opcije “Comfort” i “Economy” grijanja. Ovim opcijama grijanje je namješteno tako da je noću temperatura prostorije 16ºC, te danju 21ºC. Ljepota ovih opcija je ta, da ujutro ne trebate ručno podešavati temperaturu na termostatu i drhtati dok temperatura u prostoriji ne postane opet ugodna. Radijatorski termostat će to podesiti sam, automatski, prije nego ustanete. Naravno, sve ove opcije možete podešavati manualno, kako vama odgovara. Moguće je isprogramirati čak i da se grijanje smanji u periodu dok ste na poslu. Tako uštedu možete ostvariti i noću i danju, a da je pritom temperatura uvijek ugodna.



Od ostalih, jednako važnih opcija, tu su zaštita od smrzavanja koja se aktivira pri temperaturi prostorije od 6 ºC. Zatim, zaštita od kalcifikacije ventila koja se aktivira jednom tjedno, te prepoznavanje otvorenih prozora pri čemu se grijanje automatski gasi.



Cijena Sygonix radijatorskih termostata kreće se već od 139 kuna, a sve detalje možete naći na www.conrad.hr.