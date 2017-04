G.Skillova nova Trident Z DDR4 memorija na 4333 MHz

Tvrtka G.Skill predstavila je novinu u svojoj ponudi Trident Z proizvoda, a to je DDR4 memorijski kit s ukupnim kapacitetom od 16 GB.



Do prije koju godinu DDR4 memorija koja radi na frekvencijama od preko 3000 MHz bila je namijenjena samo entuzijastičnim overlockerima, dok se u posljednje vrijeme sve češće na tržištu mogu susresti memorije s čipovima koji omogućuju rad na frekvencijama od 3800 odnosno 4000 MHz.



Za korisnike koji trebaju takvu vrstu memorije G.Skill je predstavio Trident Z DDR4 memoriju s prije spomenutim ukupnim kapacitetom od 16 GB (dva modula s kapacitetom od 8 GB) koja nativno radi na brzini od 4333 MHz, a može bez problema dostići i brzinu od 4500 MHz.



U programu AIDA64 ova memorija je postigla rezultat od 55.000 MB/s pri čitanju i 65.000 MB/s pri zapisivanju. Zasad nije poznato kada će se ovaj memorijski kit naći na tržištu, no pretpostavlja se da će doći s cijenom od barem 280 eura.