Hakeri kradu serije i traže otkupninu

Hakerska skupina koja se naziva The Dark Overlord pokrala je na nepoznat način cijelu novu sezonu Netflixove hit-serije Orange Is The New Black. Nakon što su se domogli 10 epizoda iz još neobjavljene sezone, javili su se Netflixu i zatražili otkupninu. Ukoliko je ne dobiju, ucjenjivali su, postavit će sve ukradeno na neku od usluga za dijeljenje sadržaja.

Netflix u konačnici nije platio ništa, pa se svih 10 epizoda sada može skinuti s Interneta (ne pitajte nas gdje, nismo tražili), nekoliko tjedana prije službene premijere.

No, kako hakeri nisu upali izravno u sustav Netflixa nego su hakirali manju produkcijsku kuću Larson Studios iz Kalifornije, domogli su se još nekoliko serija i filmova koji još nisu dostupni javnosti – njih navodno 36. Svim drugim vlasnicima ukradenog sadržaja, među kojima su Fox, ABC i National Geographic, također su poslali zahtjev za otkupninom, a ovi su pak o svemu obavijestili policiju.