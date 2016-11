Hakeri napadaju bankomate po Europi

Ruska sigurnosna kompanija Group IB izvijestila je da je ove godine zabilježila više pokušaja hakiranja bankomata na području više europskih zemalja. Hakeri navodno napadaju uređaje najvećih proizvođača (Diebold Nixdorf i NCR) i to na način neviđen do sada. Otprije je bilo poznato da su neki bankomati ranjivi na slične napade, te je u posljednjih pet godina zabilježeno više sličnih pljački. No, u svakoj od njih hakeri su trebali fizički pristup bankomatu kako bi ga "obradili".

Sada se, pak, otkriva da hakeri mogu bankomate navesti na neautorizirane isplate novca i na daljinu. Nakon što na ovaj način upadnu u bankomat, sve što njihov operativac na terenu treba učiniti jest pokupiti isplaćeni novac – i to prije nego banka otkrije da je njihov bankomat napadnut.

Nova metoda hakiranja omogućava napad na veći broj uređaja odjednom. Stručnjaci navode da je za očekivati i povećanje broja ovakvih napada u budućnosti. Za sada nisu otkrili koje banke su bile žrtvama inovativnog oblika pljačke, ali su naveli popis zemalja u kojima su iste počinjene. Među njima se nalaze primjerice Španjolska, Velika Britanija, Nizozemska i Poljska, ali, srećom, ne i Hrvatska.