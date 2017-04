Hakeri pokušali utjecati na glasanje o Brexitu?

Posebno povjerenstvo u Velikoj Britaniji objavilo je danas rezultate svoje istrage koja se fokusirala na nedostupnost web stranice za registraciju birača. Ono se dogodilo netom prije isteka roka za prijavu glasača za referendum o izlasku te zemlje iz Europske unije (tzv. Brexit). Do dva tjedna prije referenduma održanog prošlog ljeta glasači su se morali registrirati kako bi ostvarili pravo glasa, no mnogi to nisu mogli učiniti nekoliko sati prije isteka krajnjeg roka.

Isprva se vjerovalo kako je velik broj glasača u isto vrijeme pokušao obaviti registraciju, što je srušilo spomenutu web stranicu. Međutim, sada je iz PACAC povjerenstva objavljeno i da je moguće kako se radilo o hakerskom DDoS napadu.

Ovo rušenje stranice iskazuje neke karakteristike koje upućuju na hakiranje, posebice tajming nedostupnosti i relativno veliku količinu generiranog prometa toga dana. Također, primijećen je i veći broj dvostrukih registracija – a to može biti posljedica DDoS napada ili pak širenja glasina o tome da neke registracije nisu prihvaćene pa da je proces potrebno ponoviti.

Kako bilo, povjerenstvo ističe da ne postoje dokazi koji bi izravno upućivali da se radi o DDoS napadu koji bi poremetio registriranje birača, no izražava zabrinutost što takva mogućnost uopće postoji. Imajući sve ovo u vidu, rezultati Brexita ne dovode se u pitanje, ali PACAC preporučuje britanskim vlastima da pojačaju zaštitu budućih izbora i referenduma od eventualnog cyber kriminala.