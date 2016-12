Hakeri prodaju NSA-jeve alate

Hakerska skupina poznata pod imenom The Shadow Brokers ljetos je objavila kako je hakirala grupu za izvođenje cyber napada Equation Group, koja se povezuje s američkom agencijom NSA.



Prilikom hakerskog napada navodno su došli u posjed nekolicine alata i exploita koji mogu poslužiti za izvođenje cyber napada. Sve prikupljeno The Shadow Brokersi su ponudili u jednom paketu putem aukcije te su pritom zatražili 1 milijun bitcoina (oko 568 milijuna američkih dolara).



Čini se da aukcija nije uspjela jer su članovi grupe sada odlučili alate i exploite prodavati pojedinačno i to putem široj javnosti gotovo potpuno nepoznate decentralizirane mreže ZeroNet, koja koristi blockchain tehnologiju za DNS poslužitelje i BitTorrent tehnologiju za podatkovne poslužitelje.



Ponuđeni sadržaj razvrstan je u kategorije kao što su exploiti i trojanci, a cijene se kreću od 1 do 100 bitcoina (od 780 do 78 tisuća američkih dolara). Želi li tko kupiti baš sve ponuđene alate, morat će izdvojiti oko 780 tisuća američkih dolara.