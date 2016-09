Za hakiranje Nexusa Google nudi do 350 tisuća dolara

Hakiranje je inače zakonom zabranjeno i može rezultirati višegodišnjim zatvorskim kaznama. No, ovaj put hakiranje je dozvoljeno u sklopu natječaja "Project Zero" kojeg je osmislila i pokrenula tvrtka Google.



Ukratko, Google želi da pojedinici pokušaju pronaći bug ili neku drugu ranjivost, a koja bi im omogućila hakiranje njihovih prošlogodišnjih telefona iz Nexus serije, Nexusa 6P i Nexusa 5X. Jedine informacije koje će s potencijalnim hakerima Google podijeliti su email adrese i brojevi telefona koji se na tim uređajima koriste.



Svi sigurnosni propusti koji se otkriju moraju se moći izvršiti na daljinu, npr. slanjem email ili SMS poruke. Pronađene bugove bit će potrebno prijaviti na Android issue tracker, i moći će ih koristiti svi natjecatelji tijekom idućih šest mjeseci koliko natječaj traje (od 13. rujna do 14. ožujka 2017. godine).



No, za nagradu će participirati samo oni koji prvi otkriju i pošalju neku funkcionalnu ranjivost Googleu, a koja omogućava upad u navedene Nexuse. Svi ostali koji otkriju bug ući će u Android Security Rewards program. Pronađenu ranjivost je potrebno dokumentirati, a tako prikupljene informacije bit će javno dostupne putem Project Zero bloga.



Google je osigurao nagradni fond u visini od 350 tisuća američkih dolara, iz kojeg će se natjecateljima za prvo osvojeno mjesto isplatiti 200.000 dolara, za drugo mjesto 100.000 dolara, a za treće 50.000 američkih dolara.



Detaljne upute što vam je činiti ako se odlučite uključiti u Project Zero natječaj možete proučiti ovdje.