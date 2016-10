Harry Redknapp na jubilarnoj COMBIS konferenciji

Umaški hotel Melia Coral ugostio je tijekom četvrtka i petka jubilarnu desetu Combisovu konferenciju. Na samom otvaranju imali smo rijetku priliku družiti se s Harry Redknappom, jednim je od najpoznatijih nogometnih trenera u svijetu. Oduševio je publiku COMBIS konferencije svojim izlaganjima, prepričavajući događaje iz svoje duge i bogate karijere, uključujući neke situacije s hrvatskim nogometašima koje je trenirao.

"Uvijek razmišljajte o budućnosti i kako ćete manevrirati izazovima koji dolaze. Živimo i radimo u svijetu u kojem uvijek treba razmišljati unaprijed i bez obzira na prošla postignuća, uvijek se iznova treba dokazivati i mijenjati. To predstavlja opterećenje, ali i brojne mogućnosti. Upravo u tom pogledu tehnologija nam može najviše pružiti, stoga svakome treba biti prioritet da konstantno uči i uz tehnologiju osmišljava budućnost", izjavio je Harry Redknapp.

Harry Redknapp u UmaguRedknapp nalazi puno sličnosti između nogometa i poslovanja. Oba područja su obilježena vođenjem ljudi, pobjedama, porazima, dizanjem na noge gubitničkog tima i motivacijom, navodi Redknapp koji je naglasio kako je počašćen što je glavni gost predavač upravo jubilarnog izdanja COMBIS konferencije.

"Već neko vrijeme želim ponovno posjetiti Hrvatsku, a poziv Combisa odigrao je presudnu ulogu. Divim se tehnologiji i njenim mogućnostima, kao i inovatorima ovog područja koji rade na unaprjeđenju naše svakodnevnice. Isto tako, jako mi je drago što govorim na konferenciji koja slavi svoj deseti rođendan. To je uistinu veliko postignuće.", rekao je Redknapp.

Prvi konferencijski dan nastavlja se predavanjima koja su bila podijeljena u tri dijela. Prvi dio sadržaja odvijao se pod nazivom Digitalized Business, a odnosio se na predavanja o rješenjima koja potiču digitalnu revoluciju u poslovanju. Drugi dio sadržaja bio je Cloud, IoT & BigData jer su Cloud rješenja sve više i više postala preferirani odabir načina poslovanja mnogih kompanija, dok Internet of Things i Big Data tehnologije otvaraju mnoge mogućnosti koje su se donedavno teško mogle i zamisliti. Treći dio, Technology-enabled Business bio je usmjeren na razvoj informacijske tehnologije i njenu primjenu u poslovanju.

Ukupno je na konferenciji predstavljeno 13 studija slučaja i održano sveukupno 31 predavanje.

NEOstartup - zanimljiv Combisov projektNajviše su nas se dojmila dva projekta koja su razvijena u Combisovom internom startupu - NeoStartupu, a još ih posebnijima čini odluka COMBIS kako će ih donirati, što je već i učinjeno! Riječ je o ER Scheduleru, sustavu čija je svrha automatizacija izrade rasporeda smjenskog rada u Zavodima za hitnu medicinu te Olive Manageru, rješenju koje uljarama omogućava upravljanje podacima te procesom prerade maslina i proizvodnje maslinovog ulja. COMBIS je ER Scheduler rješenje donirao Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, dok je Olive Manager rješenje donirao poljoprivrednoj zadruzi Marina.

"Formiranje rasporeda u našoj dinamičnoj profesiji iscrpljujući je i dugotrajan posao. Uz pomoć ER Schedulera izrada rasporeda naših smjena postaje puno brži, jednostavniji i pregledniji proces koji zadovoljava sva organizacijska, zakonska i osobna ograničenja. Uz to, kreira se mogućnost praćenja statistike dostupnosti zaposlenika, kao i njihovog izbivanja što povećava produktivnost Zavoda", naglasio je Mario Matić iz Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije prilikom predstavljanja benefita aplikacije.

Jakša Najev iz poljoprivredne zadruge Marina ispričao je kako uz pomoć Olive Managera u uljari sada imaju precizan uvid u sve podatke i aktivnosti koje se odvijaju, kako za pojedini stroj, tako i za pojedinog kooperanta. "Možemo pratiti kako napreduje poslovanje kroz godine i koji kooperanti najčešće koriste usluge uljare, s kojeg područja dolazi najviše maslina na preradu kao i u koje vrijeme sezone prerade se dobiva najkvalitetnije maslinovo ulje. Veliko hvala Combisu i timu koji je sve ovo napravio za nas", rekao je Najev.

Na ER Scheduler i Olive Manager rješenjima, uz Combisove inženjere, radili su studenti koji su se najviše iskazali na COMBIS hackathonu try{code}catch održanom u travnju ove godine. Na 24-satnom natjecanju studenti su trebali napraviti prototipe rješenja ER Schedulera i Olive Managera, a oni s najboljim rješenjem dobili su poziv Combisa da nastave njegov razvoj unutar Neostartup programa.

"Ono što smo mi ponudili studentima, a njima se očito jako svidjelo, osim vrijednih novčanih nagrada, jest mogućnost da nastave razvijati svoje ideje u Combisu. Inače, kada završi neko natjecanje, sve što se tijekom njega izradilo zapravo stane. Ovo je bila jedna od rijetkih prilika da se nastavi razvijati nečija ideja s hackathona", ispričao je Mladen Maras, Combisov tehnički direktor Sektora razvoja i integracije aplikativnih rješenja i dodao kako COMBIS i u budućnosti planira poticanje NeoStartup projekata.

"Naša je intencija doći do inovativnih IT rješenja. To nije niti brz niti jednostavan zadatak, no mi smo mu posvećeni jer znamo da je za razvoj najvažnije kreirati nešto novo i drugačije. Uz to, imamo i entuzijastičnu ekipu, stoga ćemo bez zadrške nastaviti u ovom smjeru", zaključuje Maras.

Deseta COMBIS konferencija imala je više od 400 sudionika, a zatvorena je u petak u Umagu. Ovogodišnja krovna tema 10ading Evolution. 10ading Change. Future 10aded. imala je za cilj sudionike konferencije upoznati s digitalnom transformacijom kompanija, prikazati važne i recentne ICT projekte u zemlji i regiji te pružiti uvid u brojne mogućnosti tehnologije u budućnosti.



Prema ocjenama sudionika, najboljim predavanjem proglašeno je Case Study Gavrilović: Niže režije uz SmartMetering, dok je titulu najboljeg predavača konferencije osvojila Anita Mikić.



Predsjednik Uprave Combisa Hrvoje Išek na kraju se zahvalio svim partnerima i korisnicima što su odvojili vrijeme i podijelili neke od svojih ideja i iskustava, a ponajviše se zahvalio sudionicima konferencije i nakon toga je proglasio zatvorenom.