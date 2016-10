Hawking govorio o umjetnoj inteligenciji

Teorijski fizičar i kozmolog Stephen Hawking zaposlen je kao profesor i direktor odsjeka za teorijsku kozmologiju na poznatom britanskom sveučilištu Cambridge. Na istom tom sveučilištu ovoga je tjedna otvoren i odsjek za umjetnu inteligenciju – Leverhulme Centre for the Future of Intelligence. Ovaj će se multidisciplinarni odjel baviti mnogim pitanjima vezanim uz razvoj umjetne inteligencije, a na njegovom otvorenju profesor Hawking je održao zanimljiv govor.

Prema njemu, ljudi previše vremena provode u proučavanju prošlosti, koja je "suočimo se s tim, povijest gluposti", kaže Hawking. Dobrodošla je promjena da se ljudi počinju baviti nečim što je upravo suprotno tome – budućnošću inteligencije. Hawking je već u javnost izlazio s predviđanjima kako umjetna inteligencija predstavlja opasnost za ljudsku rasu.

Sada je potvrdio kako su ogromne mogućnosti koje AI tehnologija pruža, te naglasio da će zbog toga svaki aspekt ljudskog života biti promijenjen. Umjetna bi inteligencija mogla pomoći sanirati štetu koju je čovjek učinio svom okolišu kroz industrijalizaciju, a mogla bi pomoći i u borbi protiv bolesti i siromaštva.

No, stvori li se neka umjetna superinteligencija i okrene se protiv ljudi, sve bi moglo poći po zlu. Zato Hawking navodi da će razvoj moćne umjetne inteligencije biti "ili nešto najbolje, ili pak nešto najgore što je zadesilo ljudsku rasu". Njezin je razvoj ključan za daljnji napredak društva, civilizacije, ali i ljudske vrste, poručio je slavni fizičar.