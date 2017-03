Helio X30 bit će spreman za drugi kvartal 2017.

MediaTek je iskoristio MWC 2017 sajam kako bi najavio skoru dostupnost svog najnovijeg čipseta –Helio X30. Čini se kako je MediaTek odradio dobar posao jer prema proizvođačevim navodima Helio X30 ostvaruje 35% bolje performanse u odnosu na svog prethodnika – Helio X20.



Što se samih tehnikalija tiče, Helio X30 je izrađen pomoću 10-nanometarskog procesa i ima 10 jezgri– dvije Cortex-A73 jezgre brzine 2,5 GHz, četiri Cortex-A53 jezgre brzine 2,2 GHz i četiri Cortex-A35 jezgre brzine 1,9 GHz. Kad je grafika u pitanju MediaTek se ovaj put odlučio na PowerVR grafiku (7XTP-MT4) brzine 800 MHz.

Helio X30 donosi i podršku za LPDDR4x RAM brzine 1.866 MHz te podršku za kvalitetnije kamere. Ovisno o željama proizvođača svoje će mobitele moći opremiti jednom kamerom rezolucije 28 MP ili dvostrukim kamera u konfiguraciji 16 MP + 16 MP.



Nadalje, Helio X30 podržava LTE mreže (Cat. 10) koje omogućavaju brzinu downloada do 450 Mbps te brzinu uploada do 150 Mbps. Osim boljih performansi Helio X30 donosi i do 50% manju potrošnju energije u odnosu na prethodnika.



Prve mobitele pogonjene ovim čipsetom možemo očekivati u drugom kvartalu 2017. godine. Detaljnije informacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača.