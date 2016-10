"hello again" – sprema li Apple nešto revolucionarno?

hello again - 2016.

Još jednom se pokazalo da neki izvori bliski Appleu barataju prilično preciznim informacijama o planovima te kompanije. Noćas je potvrđeno da će sljedeći Appleov event, predstavljanje novih proizvoda, biti održano sljedećeg četvrtka, 27. listopada. U 19 sati po hrvatskom vremenu u Cupertinu Appleov će tim javnosti predstaviti osvježeni asortiman Mac računala.

O tome što se od novog hardvera očekuje već smo pisali ovdje, a sada, tradicionalno, pogledajmo pozivnicu. Ovoga se puta Appleov dizajnerski tim odlučio za motiv nagrižene jabuke, koja je prikazana u šarenom izdanju – možda kao reminiscencija na stari Appleov logotip u duginim bojama.

Ispod ilustracije nalazi se samo natpis "hello again", što vrlo očito naglašava da je riječ o događaju fokusiranom isključivo na Mac liniju. Natpis "hello" postao je dijelom Appleove povijesti jer je bio korišten još 1984. kod predstavljanja izvornog Macintosha, a ponovljen je kod još jednog "povijesnog" predstavljanja.

hello - 1984.

Prilikom otkrivanja prvog iMaca, proizvoda kojim se Steve Jobs u velikom stilu vratio u Apple, korišten je isti natpis: "hello (again)". Stoga od Applea sljedećeg tjedna s pravom možemo očekivati nešto značajnije od puke nadogradnje MacBooka ili izbacivanja USB priključaka. Što točno, vidjet ćemo za tjedan dana. Prezentacija će, po običaju, biti popraćena i prijenosom uživo.