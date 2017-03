Hexagon - stražnja kamera za bicikl

Tokom današnjeg dana startup Smart Bike pokrenut će crowdfunding kampanju putem IndieGoGo stranice. Cilj kampanje je prikupiti novčana sredstva za izradu pametne kamere za bicikl koja bi prema navodima budućeg proizvođača trebala povećati sigurnost biciklista u prometu.



Kamera nosi naziv Hexagon i imat će višestruku primjenu. Za početak funkcionirat će kao stražnje svjetlo za bicikl. Dodatne opcije kojima se startup Smart Bike namjerava nametnuti tržištu su kamera i svjetlosna signalizacija.



Budući da je kamera smještena sa stražnje strane bicikla, biciklist može na zaslonu svog mobitela pratiti promet iza njega bez okretaja glavom. Također pomoću Hexagona može vozačima iza sebe signalizirati u kojem će se smjeru nastaviti kretati, odnosno ima li namjeru skrenuti lijevo ili desno, bez podizanja ruku s upravljača.



Hexagon će imati mogućnost i signaliziranja kako je biciklist započeo proces zaustavljanja tj. kočenja. Za brižne roditelje ili znatiželjne supružnike tu je i mogućnost praćenja lokacije kamere (bicikla) kako bi znali gdje se njihovi najmiliji nalaze, ili barem njihov bicikl.



Pomoću ugrađenih senzora Hexagon će moći detektirati da li je došlo do nezgode te odmah obavijestiti osobu koju ste prethodno unijeli kao kontakt u slučaju nezgode. Osim standardnih opcija poput praćenja prijeđene udaljenosti, Hexagon će imati i mogućnost live streaminga.



No, kako bi u reklami rekli to još uvijek nije sve – Hexagon će imati i bateriju od 6.000 mAh koja može poslužiti za punjenje mobilnih uređajima u trenutcima odmora, kad ne vozite bicikl. Prema trenutno poznatim podacima, za vrijeme kampanje Haexagon će biti dostupan po cijeni od 99 USD, te po cijeni od 75 USD za Lite model s manje opcija.



Kako u trenutku pisanja vijesti Smart Bike još uvijek nije započeo kampanju, o dodatnim informacijama ili mogućim dodatnim opcijama izvijestit ćemo vas naknadno. Do tada možete pogledati video zapis u kojem se najbolje vidi što su u Smart Bikeu smislili.