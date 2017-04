HMD želi nove Nokije istovremeno donijeti na 120 svjetskih tržišta

Nove Nokije kako znamo proizvodi tvrtka HMD Global Oy koja je od Microsofta otkupila prava na proizvodnju te naravno i prodaju mobitela pod Nokijinim brendom. Iako su modeli Nokia 3, 5, i 6 odavno već predstavljene istih još uvijek nema u prodaji.



Razlog za to je vrlo jednostavan – HMD Global Oy želi nove Nokije plasirati istovremeno na 120 svjetskih tržišta. Prema novim informacijama Nokije 3, 5 i 6 u prodaju stižu tijekom svibnja i to na način da će prva početkom svibnja u prodaju stići Nokia 3, a zatim i Nokia 5 te Nokia 6, ali sredinom i krajem svibnja.



Prema informacijama s kojima raspolaže izvor, jedino će Nokia 3310 stići ranije, i to krajem travnja. Naravno kako Nokia 3310 podržava samo 2G mreže, nju ne treba očekivati na tržištima koji su ugasili 2G mrežu.



O novim Nokijama sve detalje možete proučiti ovdje, a mi ćemo još navesti samo očekivane cijene – Nokia 3 bi po dolasku na tržite prema najavama trebala stajati 140 eura, Nokia 5 190 eura, a Nokia 6 230 eura.