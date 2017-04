Honor 8 Pro spreman za Europu

Sredinom veljače pisali smo o mogućnosti da Huawei svoj Honor V9 mobitel na europskom tržištu predstavi pod drugačijim nazivom –Honor 8 Pro. Prognoza se na kraju obistinila te je dotični i službeno predstavljen.



Što se tiče samih specifikacija europski Huawei Honor 8 Pro ima 5,7-inčni zaslon QHD rezolucije (2.560 x 1.440 točaka) i 6 GB RAM-a. Huawei je u konfiguraciju uključio i 64 GB interne memorije koju ju moguće naknadno proširiti pomoću memorijske kartice (microSD).



Pokreće ga tvrtkin SoC –Kirin 960 koji se također nalazi i u drugim tvrtkinim modelima za ovu godinu, u P10 npr. Sa stražnje strane nalaze se dvije kamere od po 12 MP koje su u stanju snimiti video u 4K rezoluciji.

Selfistima je Huawei namijenio kameru od „samo“8 MP koja može snimati video uratke u FHD rezoluciji (1.920 x 1.080 točaka). Kućište uređaja je dakako od metala i debljine svega 6,97 milimetara.



Unatoč tankoći kućišta Huawei je pronašao načina kako smjestiti bateriju kapaciteta od čak 4.000 mAh. Proizvođač tvrdi kako će Honor 8 Pro bez punjača bez problema izdržati do dva dana pri „normalnoj“ odnosno do 1,44 dana prilikom jače uporabe telefona.



Softversku stranu uređaja čini Android– i to Nougat uz kojeg stiže i Huaweijevo korisničko sučelje EMUI 5.1. Kupci dobivaju i besplatnu igru –Galaxy on Fire 3 koju će moći isprobati pomoću VR aplikacije Jaunt VR. Ujedno kupci neće morati kupovati dodatni cardboard, jer se Honorova kutija može poslužiti kao Google Cardboard.



Na europskom tržištu Honor 8 Pro stajat će 549 eura čime će postati i prvi uređaj iz Honor serije koji je probio psihološku granicu od 500 eura (Honor 8 je stigao po cijeni od 400 eura). Oni najbrži koji se odluče na prednarudžnu, ovisno o tržištu mogu računati i na poklon - 128-gigabajtnu microSD karticu ili selfie štap.