Honor svoju ponudu širi i na fitness narukvice te slušalice

Honor, zasebni brand kineske tvrtke Huawei, dosad je bio poznat gotovo isključivo po pametnim telefonima, no uskoro će svoju ponudu proširiti i nekim novim proizvodima kao što su budžetske fitness narukvice i slušalice.



Honor Band 3 je nova fitness narukvica koja sadrži 0,19-inčni zakrivljeni PMOLED zaslon, akcelerometar za sve tri osi i tahometar. Band 3 možete ponijeti i na kupanje s obzirom na to da dolazi s deklariranom vodonepropusnosti od 5 ATM-a (otpornost na utjecaje vode do 50 metara dubine).



Tu je i mogućnost kontinuiranog praćenja kvalitete sna zahvaljujući implementaciji tehnologije TruSleep razvijene u suradnji s Harvardskom medicinskom školom, opcija praćenja kvalitete sna, kao i podrška za NFC te spajanje s mobilnim uređajima baziranima na operativnom sustavu Android 4.4 KitKat i višima ili iOS 8 i višima.



Ugrađena baterija s kapacitetom od 105 mAh pruža autonomiju od oko 30 dana. Band 3 u prodaju stiže u plavoj, crnoj i narančastoj boji s cijenom od oko 69 eura.



Osim fitness narukvice Honor je predstavio i dva para slušalica Honor Monster i Honor Sport. Monster slušalice sadrže tehnologije Super Wide Sound (SWS) i Pure Monster Sound koje pružaju 3D zvuk visoke kvalitete bez ikakvih distorzija, a tu je i zvučna kompenzacija. Slušalice u prodaju stižu s cijenom od oko 49 eura, u tamno plavoj, bijeloj i crno-crvenoj izvedbi.



Honor Sport slušalice za sportski nastrojene korisnike dolaze s IPX5 certifikatom za zaštitu od znoja i baterijom s kapacitetom od 137 mAh koja pruža autonomiju od 11 sat. U prodaju stiže u plavoj, crvenoj i crnoj boji s cijenom od oko 69 eura.