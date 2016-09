Hospital Days 2016

Pred više od 700 sudionika iz sektora zdravstva, IT-a, farmacije i zdravstvenog osiguranja u zagrebačkom Hypo Event centru otvorena je peta, jubilarna Hospital Days konferencija u organizaciji tvrtke IN2. Tijekom prvog dana sudionici su mogli poslušati više od 30 predavanja i 5 okruglih stolova koji su se bavili najaktualnijim zdravstvenim temama, od upravljanja bolnicama i primjene tehnologije u zdravstvu do eZdravlja i uvođenja eKartona te liječničkih specijalizacija. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske i u suradnji sa Veleposlanstvom Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske. Partner konferencije je Microsoft Hrvatska, a pokrovitelji su Ministarstvo zdravlja, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska udruga medicinskih sestara, Hrvatsko farmaceutsko društvo, ECHAlliance, Inovativna farmaceutska inicijativa i HL7.



Konferenciju je svečano otvorio direktor sadržaja Denis Jašarević koji je istaknuo da je konferencija tijekom godina izrasla u najveće regionalno okupljanje vodećih zdravstvenih i IT stručnjaka, a ove godine sadržaj su dodatno obogatili i predavači iz Velike Britanije, SAD-a, Nizozemske, Češke, Slovenije i Srbije. Britanski veleposlanik Dalgleish govorio je o tome koliko tehnologija neposredno utječe na kvalitetu zdravstvene zaštite koja je važna za svakog pojedinca. Ministar zdravlja Dario Nakić u svom je obraćanju naglasio važnost i značaj konferencije kao okupljanja struke u trenutku kad slijedi velika reforma bolničkog sustava da bi bolje služio potrebama građana, a v.d. ravnatelja HZZO-a i izaslanik Predsjednice kratko je predstavio sve projekte HZZO-a na području e-usluga te pozdravio okupljene u ime Predsjednice RH.



Tema prvog keynote tematskog bloka bila je Upravljanje bolnicama. Na okruglom stolu 'Je li vrijeme za profesionalni management u zdravstvu?' panelisti Davor Štimac (KBC Rijeka), Zoran Bahtijarević (Klinika za dječje bolesti Zagreb), Mladen Smoljanec (Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije), Marko Rudnički (Healthcare Investment Advisory) i Nikica Gabrić (Klinika Svjetlost) zaključili su kako je krajnje vrijeme da ravnatelji, uz medicinsko znanje, posjeduju i neka ekonomska znanja kako bi efikasnije upravljali bolničkim sustavima.



U drugom tematskom bloku Nove tehnologije u zdravstvu top tema su bili podaci. Podaci su izuzetno bitni za kvalitetu zdravstvene skrbi jer tek sustavno i organizirano prikupljanje podataka omogućuje njihovu analizu i mjerenje, što vodi do bolje dijagnostike i skrbi u cjelini, istaknuo je Lorenzo Pengo iz Microsofta. Marijo Volarević iz Hrvatskog Telekoma bavio se primjenom računarstva u oblaku u zdravstvenom sektoru te javnim zdravstvom u pokretu. Douglas Shinsato predstavio je primjenu tehnologije na području telemedicine i dao naznake kako će izgledati zdravstveni sustav budućnosti. Na okruglom stolu 'Izazovi u javnoj nabavi informatičkih sustava' panelisti su raspravljali o preprekama i poteškoćama u procesu javne nabave u zdravstvu.



U trećem keynote tematskom bloku eZdravlje – izazovi uvođenja eKartona predavači iz Slovenije i Hrvatske predstavili su postignuća slovenskih, hrvatskih i europskih sustava po pitanju uvođenja eKartona. Na panelu 'Koliko je RH realno spremna za uvođenje eKartona čiji je pilot započeo?' razgovaralo se o izazovima u informatizaciji zdravstva, što je nužni preduvjet za uvođenje raznih e-Usluga. Primarna zdravstvena zaštita morala se informatizirati 2008, a isto čeka bolničke ustanove tijekom 2016. i 2017, za što su osigurana i sredstva iz EU fondova. Kvalitetno i ažurno ispunjen eKarton doslovce može spasiti život jer podiže razinu sigurnosti pacijenta. Naravno, izuzetno je bitna i platforma na kojoj se svi podaci na isti način pohranjuju i dijele pa različiti akteri mogu doći do life saving podataka.



Četvrta tema bavila se Liječničkim specijalizacijama. U uvodu u okrugli stol Ivan Lerotić (Hrvatska liječnička komora) i Dražen Jurković (Udruga poslodavaca u zdravstvu) iznijeli su probleme specijalizanata tijekom specijalističkog usavršavanja. Tijekom okruglog stola 'Liječničke specijalizacije' panelisti Nada Čikeš (Nacionalno povjerenstvo za specijalističko usavršavanje doktora medicine), Trpimir Goluža (Hrvatska liječnička komora), Dražen Jurković i Jasminka Begić (Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije) razgovarali su o potencijalnim rješenjima koja će liječnike zadržati u hrvatskim bolnicama.



Na prvom katu centra održavali su se i paralelni tematski blokovi na kojima se razgovaralo o ljudskim potencijalima u sestrinstvu, specijalističkom usavršavanju, medicinskom pravu te e-Zdravlju i novim platformama za e-Usluge, a sponzori su predstavili svoja tehnološka rješenja za zdravstvo.



U izlagačkom prostoru sudionici mogu upoznati najnovija tehnološka dostignuća koja unaprijeđuju i razvijaju zdravstvenu industriju.



Obzirom na relevantnost konferencije te činjenicu da u programu u svojstvu predavača ili panelista sudjeluju brojni liječnici i medicinski stručnjaci, konferencija je u sustavu bodovanja HLK za provjeru stručnosti liječnika prema oblicima trajne medicinske izobrazbe. Za aktivno sudjelovanje članovima HLK dodjeljuje se 20, a za pasivno 12 bodova. Skup će se također vrednovati u skladu s pravilnikom Hrvatske ljekarničke komore.