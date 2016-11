HP Elitebook osvježen AMD-ovim Pro APU-ima sedme generacije

HP-ova serija poslovnih računala –Elitebook 705 G4 ovih je dana dobila nadogradnju novim AMD Pro APU-ima sedme generacije–AMD Pro A12-9800B, A12-8830B, A10-8730B i A8-9600B. Uz A12 modele stiže i integrirana Radeon R7 grafika, dok su A10 i A8 modeli opremljeni Radeon R5 grafikom.



Ponudu unutar Elitebook 705 G4 serije čine tri modela –12,5“ 725 G4, 14“ 745 G4 i 15,6“ 755 G4 model. Modeli oznake 725, 745 i 755 moći će se od idućeg mjeseca na američkom tržištu nabaviti sa zaslonima HD (1.366 x 768) i FHD (1.920 x 1.080) rezolucije, dok će 14“ model biti u ponudi i s QHD zaslonom (2.560 x 1.440).



Neovisno o rezoluciji zaslona, sva tri modela moći će se opremiti s do 16 GB DDR4 memorije brzine 1.866 MHz. Što se tiče podatkovnog prostora kupac može birati između tvrdih diskova (do 1 TB) te između SSD-ova M.2 SATA (do 256 GB), M.2 PCIe (360 GB) i M.2 PCIe NVMe (512 GB) formata.



Prijenosnici imaju po dva USB 3.0 porta te po jedan USB-C port, čitač memorijskih kartica i DP i D-Sub video izlaze. Standardno je u ponudi Realtekova Wireless N mreža, no prema potrebi može se odabrati i nadogradnja na Intelove Dual Band wireless AC kartice ili na HP-ove 4G LTE mrežne kartice.



Osvježeni prijenosnici na američko tržište stižu tijekom idućeg mjeseca po početnoj cijeni od 769 USD. Vrijeme dostupnosti kao i cijene na ostalim tržištima za sada nisu poznati.