HP Inc. planira nekoliko tisuća otkaza u narednim godinama

HP Inc., kompanija nastala dijeljenjem giganta Hewlett-Packarda na dva dijela krajem prošle godine, sada je zadužena za proizvodnju osobnih računala i pisača. Potražnja za njihovim proizvodima već godinama se značajnije ne mijenja, pa je za porast profitabilnosti nužno smanjiti troškove poslovanja.

Iz tog razloga HP Inc. najavljuje kako će u naredne tri godine, do sredine 2019., ukupno iz svih svojih podružnica u svijetu otpustiti ukupno između 3 i 4 tisuće zaposlenika. Naravno, kao i u svim ovakvim slučajevima, u HP-u to predstavljaju kao veliku reorganizaciju i restrukturiranje poslovanja, koja će kompaniju koštati od 350 do 500 milijuna dolara. Nakon provedenih otpuštanja, planira se da će godišnje uštede, od 2020. godine na dalje, iznositi od 200 do 300 milijuna dolara.