HP novim firmwareom blokira zamjenske tinte na OfficeJet pisačima

HP je tijekom ožujka 2016. godine izdao novi firmware za svoje inkjet pisače iz OfficeJet, OfficeJet Pro i OfficeJet Pro X serije. U tome ne bi bilo ništa sporo da odjednom, šest mjeseci kasnije veliki broj pisača nije počeo javljati greške na tintama, trećih proizvođača.



Da nešto nije u redu primijetio je i nizozemski proizvođač tinti 123inkt, kada je sredinom rujna (13. rujna) počeo dobivati pritužbe na kvalitetu svojih tinti (više od 1.000 u jednom danu). Pisači iz OfficeJet serije odjednom su počeli prijavljivati kako je jedan ili više tintnih kontejnera oštećen ili kako se u pisaču nalaze tintni kontejneri starije generacije.



Jedan o kupaca HP-ovog pisača požalio se na njihovom forumu kako on nije samostalno pokrenuo nadogradnju firmwarea te kako se sada nalazi u problemu, jer mu je pisač potreban za posao. U 123inktu smatraju kako je HP namjerno ugradio vremensku odgodu nove „funkcionalnosti“ kako bi što veći broj kupaca svoje pisače nadogradilo na novi firmware.



U HP-u ne vide ništa sporno, jer su time zaštitili svoje intelektualno vlasništvo. Dodatno, iz HP-a poručuju kako će dopunjene tinte s njihovim originalnim čipovima i dalje raditi, no kako to ne mogu garantirati za tinte na kojima se nalaze čipovi trećih proizvođača, kao što su tinte tvrtke 123inkt. Ovakav HP-ov potez je razumljiv kada se uzme u obzir da veći dio njihove zarade dolazi od prodaje potrošnog materijala poput tinti za pisače, a koji čine 67% ukupne prodaje, dok tek 33% prodaje čini prodaja hardvera (pisača).



U usporedbi s prošlom 2015. godinom, HP je zabilježio pad prodaje potrošnog materijala u visini od 14%, dok je prodaja hardvera opala za 13% (poslovni korisnici) i 46% (kućni korisnici).