HP obnovio svoju Pavillion liniju prijenosnika

Američka tvrtka Hewlett Packard obnovila je svoju liniju Pavillion prijenosnih računala, što uključuje liniju konvertibilnih prijenosnika Pavillion x360 i klasičnih Pavillion prijenosnika u clamshell izvedbi.



Što se tiče Pavillion x360 konvertibilnih prijenosnika, najveća novost je podrška za stylus olovke (koja dolazi i s novom Windows 10 Creators Update nadogradnjom ) te ugrađena infracrvena kamera s podrškom za Windows Hello značajku prepoznavanje lica.



Novi Pavillion x360 konvertibilni prijenosnici mogu se nabaviti s zaslonima veličine 11,6, 14 i 15,6 inča i HD odnosno Full HD rezolucijom, s procesorima koji variraju od Intel Pentium do Intel i7 procesora, dediciranom Nvidijinom grafičkom karticom GeForce 940MX (samo model s 15,6-inčnim zaslonom), s maksimalno 16 GB RAM-a te s klasičnim čvrstim diskovima ili pak bržim SSD diskovima.



Tu je i podrška za USB Type-C, Wi-Fi (802.11 ac) te HP-ovu tehnologiju brzog punjenja baterije Fast Charge. Debljina početnog modela s 11,6-inčnim zaslonom iznosi 19 milimetara, a težina 1,1 kilograma.



Klasični clamshell Pavillion prijenosnici zastupljeni su putem modela s 14, 15 i 17-inčnim zaslonima, Intelovim procesorima od Celerona, do Core i3, Core i5 te Core i7 modela, kao i AMD-ovim E2 i A10 rješenjima te mogućnošću odabira Nvidijinih i AMD dediciranih grafičkih kartica.



Ostale značajke slične su prethodno opisanim Pavillion x360 računalima izuzev činjenice da klasičnim Pavillion računalima nedostaje podrška za stylus olovke.