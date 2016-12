HP je za studente razvio otporni ProBook x360

HP je za potrebe studenata razvio prijenosno računalo naziva ProBook x360 11 Education Edition. Ovdje je riječ o 2-u-1 uređaju koje se zahvaljujući x360 dizajnu može preklopiti i koristiti i kao tablet.



Budući da je namijenjen studentima, HP nije bespotrebno „nabrijavao“ specifikacije pa će se dotični moći nabaviti u konfiguracijama s Intelovim procesorima Pentium N4200 i Celeron N3350. Zaslon je dijagonale 11“, rezolucije 1.366 x 768 piksela i osjetljiv je na dodir, a može biti i zaštićen s Gorilla Glass 4 staklom, što je dodatna opcija.



Što se memorija tiče, HP-ov ProBook x360 11 Education Edition podržava do 8 GB DDR3L RAM-a brzine 1.600 MHz, te pored ugrađenih 64 GB (eMMC) podatkovnog prostora podržava još i SSD-ove M.2 formata do kapaciteta 256 GB. U slučaju potrebe za dodatnim prostorom tu je čitač microSD kartica.



ProBook x360 11 EE podržava Wi-Fi i Bluetooth tehnologije, digitalnu olovku, ima web kameru HD kvalitete, a može se opremiti i dodatnom FHD kamerom. Od portova na raspolaganju su dva USB 3.1 porta te jedan USB-C port (služi isključivo za prijenos podataka), LAN port te jedan HDMI (1.4b) i 3,5-milimetarski audio priključak.



Kućište prijenosnika je ojačano gumom što ga ujedno čini otpornijim na oštećenja. Također prijenosnik je prošao testiranja i dobio MIL-STD 810G certifikat. Baterija ima kapacitet 41 Whr koja će omogućiti do 11 sati neprekidnog rada, što je sasvim dovoljno autonomije za većinu studenata.



Sa softverske strane nalaze se Windowsi 10, koji ovisno o željama studenata mogu biti u Pro ili Home inačici. Također HP je pripremio i aplikaciju „Take a Test“ koja onemogućava korištenje Copy/Paste funkcija i pristup drugim datotekama, što će u neku ruku smanjiti pokušaje prepisivanja tijekom testova.



Detaljnije specifikacije možete proučiti na službenim stranicama proizvođača. HP-ov ProBook x360 11 Education Edition u trgovine stiže od 16. prosinca po početnoj cijeni od oko 330 USD.