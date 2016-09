Hrvati traže mobilno plaćanje i biometriju, a uskoro dobivaju Masterpass

Mastercard je u Budimpešti objavio rezultate opsežne studije "Impact of Innovation", koja je ovog ljeta sprovedena na 23.000 ljudi, u 23 zemlje u Europi (uključujući Hrvatsku), Africi te na Bliskom istoku.

Prije no što se pozabavimo rezultatima studije, dobra vijest – na događaju je objavljeno da se Hrvatska, Srbija, Slovenija, Austrija i Bugarska u narednih godina dana pridružuju zemljama koje nude Masterpass, Mastercardovu mobilnu aplikaciju za digitalno plaćanje proizvoda, usluga i svega ostalog što bismo mogli htjeti platiti, online i offline, na jednostavan i brz način, bez potrebe za nošenjem plastične kartice.

Par riječi o studiji "Impact of Innovation". Jedan od najzanimljivijih podataka, iznesenih na licu mjesta, jest da su stanovnici zemalja Središnje i Istočne Europe – uključujući Hrvatsku –zadovoljniji s digitalizacijom plaćanja no što je to slučaj u Zapadnoj Europi. Razlika nije ni toliko mala – 72 u odnosu na 62%. Da izdvojimo samo jednu zanimljivu brojku: u Zapadnoj Europi tek 38% stanovnika želi plaćati korištenjem mobitela, a u Africi i na Bliskom istoku takvih je 70%. U jednom smo, međutim, složni –mobitel je najbolja alternativa plastičnim karticama.



Od ukupnog broja ispitanika, njih čak 80% slaže se da je stupanj tehnološke inovacije u područjima poput društvenih mreža, putovanja, kupnje i financijskih usluga dostatan, a da bi se trebao poboljšati na područjima zdravstva, obrazovanja i javnog prijevoza.

Zanimljivo je i da je stanovnicima našeg dijela Europe sigurnost bankovnog računa važnija od sigurnosti osobnih podataka. U Zapadnoj Europi situacija je obratna. Drugim riječima – sve daj, samo pare ne diraj! Kako stoje stvari u smislu povjerenja prema pojedinim sigurnosnim sustavima? Ljudi iz naših krajeva najviše vjeruju autentifikaciji pomoću otiska prsta (50%), čak više no klasičnom i vazda pouzdanom PIN-u (36%), kodu primljenom putem SMS poruke (8%) ili prepoznavanju lica (5%).



Studija je pokazala i da Hrvati spadaju među najzagriženije korisnike mobitela u Europi. Dnevno ih u prosjeku koristimo oko pet sati, baš poput Srba i Bugara, a sat ili dva više od Austrijanaca, Mađara, Poljaka, Čeha, Slovaka i Rumunja. Ispred nas (i još uvijek nedostižan) je Izrael, čiji stanovnici svakodnevno mobitel koriste 7,4 sata.

A koliko smo nadobudni oko tehnologije? Prema Mastercardovoj studiji, 69% ispitanika iz Hrvatske posjeduje četiri ili više uređaja, kao što su mobiteli, tableti, pametni televizori, pametni satovi ili drugi nosivi uređaji, bežični zvučnici ili slušalice, čitači e-knjiga, igraće konzole ili različiti media playeri. Čak 93% njih koristi četiri i više digitalnih usluga mjesečno (za Srednju i Istočnu Europu ovaj udio iznosi 89%, a za Zapadnu Europu 82%). Među njima je 47% korisnika usluga online bankarstva (59% u Srednjoj i Istočnoj te 61% u Zapadnoj Europi), a 22% ispitanika koristi mobilno plaćanje (17% u Srednjoj i Istočnoj te 9% u Zapadnoj Europi).



Kod nas je 13% "zagovornika" digitalizacije, što je u rangu s regionalnim prosjekom, 26% "entuzijastičnih pristalica", 45% "pristalica" te 15% onih koji izražavaju otpor, što je jedan od najvećih udjela među drugim državama Srednje i Istočne Europe.

O rezultatima studije, razvoju i sigurnosti digitalnog plaćanja, dolasku Masterpassa i srodnim temama na događaju smo razgovarali s Brianom Morrisom, Mastercardovim glavnim čovjekom za digitalno plaćanje u ovom dijelu Europe. Intervju donosimo u narednom broju Mreže.



Desno od ovog teksta nalazi se PDF s najzanimljivijim rezultatima studije iskazanim u formi infografike. Vrijedi proučiti!