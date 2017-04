Hrvatska premijera Samsungovih QLED televizijskih prijemnika

Nakon pretpremijere u Barceloni i premijere u Parizu na red je došlo i lokalno predstavljanje nove generacije Samsungovih QLED televizijskih prijemnika hrvatskom tržištu. U Samsungu posebno ističu tri ključne značajke ove serije, a to su kvaliteta slike, Smart TV platforma i dizajn.



Svi modeli iz novih linija Q7, Q8 i Q9 opremljeni su novim 4K LED ekranima s tehnologijom Quantum Dot i podrškom za HDR10 Plusšto prema riječima Samsungovih predstavnika rezultira osjetno poboljšanim prikazom boja te realističnijom i prirodnijom sliku. U Samsungu tvrde kako su dostigli reprodukciju 100 postotnog volumena boje koje se mogu prikazati na bilo kojoj razini osvijetljenosti. Raspon dijagonala ovih vizualno impresivnih TV-a kreće se od 49 do čak 88 inča.



Sučelje osvježene Smart TV platforme prioritet daje sadržaju kojeg želimo konzumirati pa su tako u prvi plan stavljene serije, filmovi i glazba umjesto aplikacija koje reproduciraju navedeni sadržaj. Podržani su brojni popularni servisi za reprodukciju poput Netflixa, HBO GO, YouTubea, Deezera, Spotifya i brojni drugi, a integriran je i Shazam koji pomaže pri detekciji glazbenog sadržaja koji se trenutno izvodi na TV-u.



Kad je u pitanju dizajn ovih televizora posebna je pažnja posvećena njihovom što neprimjetnijem uklapanju u prostor dnevne sobe. U nastojanju da TV što više sjedine sa zidom u Samsungu su osmislili poseban No Gap Wall-Mount nosač koji omogućuje da se QLED TV jednostavno i priljubljeno okači o zid. Šuma kablova inače prisutna kod hrpe spojenih uređaja zamijenjena je posebnim bijelim, vrlo tankim optičkim kablom duljine do 15 metara koji vodi do vanjske jedinice u koju se priključuje periferija. Nažalost to nije jedini kabel koji izlazi iz televizora. Za potpuni minimalizam morat ćete se potruditi dodatno sakriti i naponski kabel. Osim zidnog nosača u ponudi su još i dva efektna stalka, Gravity Stand koji omogućava zakretanje televizora u lijevu i desnu stranu, i Studio Stand koji nalikuje slikarskom postolju i koristi svoje noge za sakrivanje kabela.

Vrh tehnološke i estetske ponude u svijetu televizijskih prijemnika itekako ima i svoju cjenu. Tako ćemo samo spomenuti da cijena najjeftnijeg modela Q7 dijagonale 49 inča (QE49Q7FAMTXXH) iznosi 17.299 kuna.

