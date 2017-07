Hrvatski poslodavci poručili: Potreban nam je strateški plan za razvoj digitalnog društva i kvalitetnija, informatizirana javna uprava

Cilj provođenja radionice bilo je upoznavanje poslodavaca sa strateškim dokumentima koje je Vlada RH usvojila i koji su nužni za povlačenje EU sredstava u informatizaciji javne uprave te pregled sredstava koja su IT tvrtkama na raspolaganju kako bi se maksimizirano uspjeh IT kompanija i javne uprave u efikasnijem korištenju tih sredstava u budućnosti. Uvodno je nazočne pozdravio Ivica Mudrinić, predsjednik NVK, te pozvao sve prisutne na konkretne poteze u svrhu poboljšanja javne uprave i digitalizacije društva rekavši: „Kao društvo nismo bili adekvatno pripremljeni za ulazak u EU, a današnji skup je ono što smo trebali napraviti još 2010. godine. Potrebne su nam velike promjene, stoga današnja radionica ima smisla samo ako nakon nje svi zajedno učinimo nešto kako bi se ova tema u javnom prostoru dalje aktualizirala. Bolja javna uprava i smanjenje birokratizacije će privući i investitore i olakšati poslovanje hrvatskim poduzetnicima koji su i dalje preopterećeni. Naša odlična ICT industrija s više od 3000 IT tvrtki ima mogućnost transformacije države i javne uprave, a svojom horizontalnom djelatnošću podiže konkurentnost cijelog gospodarstva.“

Ivan Barač, specijalni savjetnik za ICT potpredsjednice Vlade i ministrice Dalić, također se uvodno obratio nazočnima i istaknuo: „Imamo izuzetno dobar dijalog s Hrvatskom udrugom poslodavaca i njenom ICT Udrugom, smatramo da se taj dijalog treba i dalje nastaviti te se jedino na taj način, zajedničkom suradnjom, mogu ubrzati određeni procesi vezani uz povlačenje sredstava iz EU fondova, ali i kod same transformacije javne uprave. HUP ICT treba biti zamašnjak promjene, ne samo kod digitalizacije javne uprave, nego i cijelog gospodarstva.“

„Bez kvalitetne javne uprave nema ni podizanja kvalitete života u RH. Ova tema predstavlja veliku važnost za hrvatsku Vladu i pozdravljamo inicijativu Hrvatske udruge poslodavaca jer država sama bez poduzetnika ne može razviti ono što svi zajedno očekujemo, a to je efikasna administracija i digitalizirana tijela javne i državne uprave.“ - kazao je Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Na radionici su analizirane teme od strateškog značaja za hrvatsku ICT industriju, kao što su bolje upravljanje državnom informacijskom infrastrukturom, kvalitetnije korištenje EU fondova te uvjeti za potpunu informatizaciju javne uprave koja je nužna za bolje poslovanje i administrativno rasterećenje hrvatskih poslodavaca. Zaključeno je da će HUP- Udruga informatičke i komunikacijske djelatnosti svojom savjetodavnom ulogom i dalje aktivno pomagati javnoj upravi te Vladi RH u sustavnoj i učinkovitoj izgradnji državne informacijske infrastrukture te upozoravati na sve potencijalne nekonzistentnosti između akcijskih planova kao i predlagati korektivne mjere s obzirom da je jedino kroz zajednički dijalog i partnerstvo države i poslodavaca moguće ostvariti konkretne rezultate, a to su veća konkurentnost i bolje poslovno okruženje za sve.