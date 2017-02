Hrvatski Telekom na MWC-u predstavio uslugu Call-Lifting i tehnologiju NarrowBand IoT

Nakon predstavljanja usluge Cloud VPN 2015. godine i Cloud CPU 2016. godine, Hrvatski Telekom je i na ovogodišnjem Mobile World Congressu koji se danas otvorio u Barceloni premijerno predstavio novu uslugu i novu mrežnu tehnologiju u suradnji sa stručnjacima Deutsche Telekoma.



Call-Lifting je usluga koja na inovativan način kombinira postojeće tehnologije kako bi korisnicima omogućila novo iskustvo komuniciranja. Usluga je razvijena u suradnji HT-ovih i DT-ovih stručnjaka s tendencijom da postane dio globalne ponude Deutsche Telekoma.



Call-Lifting donosi nadogradnju klasičnog videopoziva, i to s pomoću autonomnog drona koji se povezuje s mobilnim uređajem korisnika. Dron u letu fokusira područje na kojem se nalazi pozivatelj te mu zahvaljujući ugrađenoj kameri omogućava da u potpunosti dijeli svoja iskustva i doživljaje s osobom koju zove, rekli su nam HT-ovci na MWC-u u Barceloni. Putem funkcije drone view korisnik može u realnom vremenu imati live stream tj. snimati svoje aktivnosti u okruženju u kojem se nalazi te stvarati i komunicirati iskustva na potpuno nov način, iz različitih zanimljivih perspektiva koje sam odabire.

"Glavne prednosti Call-Lifting usluge umanjivanje je osjećaja fizičke udaljenosti te vizualno i emotivno dijeljenje trenutaka u realnom vremenu. Call-Lifting omogućuje da se jednim pozivom prenesu iskustvo, emocije i zabava, i to toliko realno da i osoba kojoj je upućen poziv ima osjećaj sudjelovanja u iskustvu pozivatelja. Usluga je idealna za dijeljenje iskustva u trenucima opuštanja i rekreacije, kao i u raznim sportskim natjecanjima, no potencijal za korištenje može biti i u gospodarstvu, najviše u građevinarstvu i poljoprivredi", kažu u HT-u.



Nova usluga Deutsche Telekoma u Barceloni predstavljena je live pozivom iz Hrvatske pa su brojni posjetitelji MWC-a uživo pratili scene zabilježene dronom iz Dubrovnika. "Ovom uslugom Hrvatski Telekom se još jednom dokazuje kao tehnološki lider koji je usmjeren ka stvaranju usluga budućnosti što prepoznaje i međunarodna zajednica", kaže Ana Pauzar, voditeljica Odsjeka za razvoj proizvoda i ponudu novih poslovanja HT-a. "Posrijedi je inicijalna verzija usluge koja će se još razvijati do komercijalne primjene, a uvjerena sam da će imati mnogo uspjeha i u Hrvatskoj s obzirom na turističke potencijale, te ostale aspekte primjene usluge u sve aktivnijem stilu života novog doba", zaključuje Slavica Zoričić, voditeljica projekta.



Također, na Mobile World Congressu Hrvatski Telekom je u suradnji s ostalim članicama Deutsche Telekom Grupe predstavio i pilot-projekt korištenja Smart City rješenja putem nove mobilne mrežne NarrowBand-IoT tehnologije koja je dizajnirana za primjenu s Internet of Things (IoT) rješenjima. Neke od glavnih prednosti NB-IoT tehnologije su omogućavanje pouzdane i sigurne mobilne komunikacije, odlično rasprostiranje i visoka kvaliteta mobilnog signala u zatvorenim prostorima te niska potrošnja energije potrebne za rad IoT rješenja.



HT-ovi partneri Eco Mobile iz Zagreba i Mobilisis iz Varaždina prilagodili su svoja Smart City rješenja za rad putem NB-IoT tehnologije. Eco Mobile je, u okviru cjelovitog rješenja za evidenciju odvoza komunalnog otpada, putem NB-IoT tehnologije omogućio rad senzora za praćenje popunjenosti kontejnera za otpad. Mobilisis je omogućio rad sustava za pametni parking putem NB-IoT povezanih senzora ugrađenih u parkirališta koji prate zauzetost parkirnih mjesta.



IoT platforma koja omogućuje integraciju spomenutih rješenja, evidenciju odvoza komunalnog otpada te pametni parking, proizvod je tvrtke Nokia, koja pod vodstvom HT-a provodi lokalni NB-IoT pilot-program.