U Hrvatskoj je 198 škola obilježilo Dan sigurnijeg Interneta

U hrvatskim školama je edukativnim radionicama 7. veljače obilježen globalni Dan sigurnijeg interneta kojeg već treću godinu zaredom provode Centar za nestalu i zlostavljanju djecu i Microsoft Hrvatska, a ove godine im se na pojedinim lokacijama pridružila i Služba prevencije Policijske uprave zagrebačke. U edukativnim aktivnostima koje su činila predavanja, online kvizovi, radionice te gostovanja policijskih inspektora sudjelovalo je čak 198 škola s ukupno 9000 učenika i prosječno oko 50 učenika po svakoj školi, što je 90% više škola od prošle godine kada ih je sudjelovalo 104 sa 6000 učenika.



Edukacije su dio projekta „Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place” (2015-HR-IA-0013) kojeg sufinancira Europska unija. Partneri projekta su Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Grad Osijek i Vipnet d.o.o.



Tijekom predavanja predstavljene su dobre i loše strane interneta te je naglašeno da su djeca, posebice na društvenim mrežama, sve više izložena kontaktu sa strancima pa je stoga nužno poticati češću i kvalitetniju komunikaciju s djecom. Tjedan dana prije, organizirana su pripremna predavanja za učitelje putem Skype for Business. Istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj čak 30% djece u dobi od 9 do 11 godina koristi Facebook, iako ga ne bi smjeli koristiti prije 13. godine. «Kao sudionici virtualnog svijeta učenici najčešće nisu svjesni opasnosti na internetu i njihovih posljedica u svakodnevnom životu. Iza maske anonimnosti učenici najčešće ne poštuju druge korisnike interneta što rezultira porastom cyber bullyinga među mladima, te također ne štite svoju privatnost, reputaciju i svoje osobne podatke. Radionicama i predavanjima na Dan sigurnijeg interneta nastoji se povući paralela između stvarnog i virtualnog svijeta te osvjestiti stvarnost problema», rekla je Carla Astrid Gajšak, učiteljica informatike u osnovnoj školi Dragutina Domjanića u Zagrebu.



Djeca su ispunjavala i online kviz u kojem su mogla provjeriti svoje znanje o digitalnoj sigurnosti kroz pitanja o pravilnim postupcima u slučaju primitka sumnjivog sadržaja, te o tome kako prepoznati viruse, kako zaštiti osobne podatke i lozinke te što je to neprimjereno ponašanje na internetu i kako ga se može prijaviti. Online kviz dostupan je svima i aktivan samo danas od 9 do 19 sati na linku www.dansigurnijeginterneta.org. U pojedinim školama djeca su dobila i kviz diplome za njihove roditelje sa šest pitanja, pa će ih, kada dođu kući, moći ispitati, a roditelji koji točno odgovore na sva pitanja, dobivaju posebnu diplomu roditelja koji brinu o sigurnosti svog djeteta na internetu.



Uz Skype predavanja, škole su na lokacijama održale i dva tipa radionica. U radionici «Igre prije interneta» djeca su trebala istraživati o „starim“ igrama (npr. gume, žmirke, država-grad-selo, Monopoly, Čovječe ne ljuti se) te opisati kako su se one igrale i kako su, u vrijeme prije mobitela i računala, djeca provodila svoje slobodno vrijeme. Ovom radionicom se željelo djeci objasniti da su se igre većinom igrale izvan kuće i licem u lice te ih potaknuti na takav način igre u budućnosti. U radionici «Kreativnost u rukama» djeca su imala priliku nešto kreativno izraditi gledajući određeni YouTube video (sašiti dvije tkanine, izraditi određeni ukras od papira/kartona i sl.). Gledajući svoja kreativna djela, djeca su poslije s učiteljem razgovarala o tome na koje sve načine mogu biti kreativni uz pomoć interneta, ali i o opasnostima koje se kriju u pozadini. «Obilježavanjem Dana sigurnijeg interneta potičemo učenike na kritičko promišljanje o informacijama koje su im dostupne putem interneta, upućujemo ih na kreativno stvaranje digitalnih sadržaja i zaštitu autorskog djela razvijajući digitalne kompetencije učenika», rekla je Zrinka Radanović, učiteljica u osnovnoj školi Vijenac u Osijeku.



Na pojedinim lokacijama u Zagrebu na radonicama su se pridružili policijski inspektori Službe prevencije Policijske uprave zagrebačke te su s djecom analizirali komunikaciju „licem u lice“ i virtualnu komunikaciju i istaknuli prednosti i nedostatke virtualne komunikacije, opasnosti lažnih profila, opasnosti upadanja u negativističke grupe, postupak u slučaju neugodnosti, odgovornosti počinitelja, te su objasnili što je kazneno djelo. «Redovito prema djeci provodimo niz preventivnih programa o rizičnom ponašanju mladih, a cilj ove radionice je predstaviti policajca kao prijatelja djece i pomagača u svim situacijama te ih potaknuti na razmišljanje, odgovornost i određene predostrožnosti kada se uključe u virtualnu komunikaciju. Zaključno uvijek preporučamo djeci da, pored virtualne, trebaju što više održavati i komunikaciju „licem u lice“«, rekao je Marijan Podrug policijski inspektor iz Službe prevencije Policijske uprave zagrebačke.



Djeci su na nekoliko lokacija podijeljenja pokrivala za kamere kako bi ih se zaštitilo od neželjenih pogleda putem interneta te su predstavljene upute kako ih postaviti koje su dostupne na linku http://csi.hr/p/pokrivalo%20za%20web%20kameru.