Hrvatskom turizmu prijeko je potrebna tehnološka revolucija

Otkako je Hrvatska ušla u Europsku uniju, u Splitu održan Utra festival, Dubrovnik postao King’s Landing, a Anthony Bourdain izjavio “Croatia is the next big thing”, turističke destinacije, a i neki gradovi koji to do sada nisu bili, bilježe gotovo nevjerojatan rast gostiju iz cijeloga svijeta. Dosadašnje ljubitelje Jadrana – sredovječne Nijemce, ferragosto Talijane i konzervoljubne Čehe – pregazile su horde oduševljenih Azijata, razmaženih Amerikanaca, kirenskome hedonizmu sklonih Brita i Australaca, odnosno čitava vojska backpackera, moreplovaca s kruzera, ali i bjelosvjetske jahtaške elite. Nažalost, obilje turista iz čitavog svijeta ne prati obilje ponude sadržaja i raznolikog smještaja koji bi mogao zadovoljiti takvu heterogenu skupinu najrazličitijih posjetitelja.

Stoga je podnaslov ovogodišnje konferencije 3T – Tourism, Travel and Tech s razlogom “Mediteran kakav nikad nije bio”, a glavna tema joj je kako najbolje iskoristiti prednosti tehnologije u turističkim djelatnostima, marketinške potencijale u dolasku do ciljane skupine gostiju te uvesti globalne novitete u zasad još uvijek prilično učmalu hrvatsku turističku ponudu.

Izbor Marka Miševića za moderatora panela o budućnosti smještaja zbog svega navedenoga, bio je prirodan. Taj 28-godišnji matematičar i ekonomist iz Zadra prije nekoliko je godina dao otkaz na dobro plaćenom poslu u jednoj korporaciji kako bi se posvetio razvoju Rentlija, aplikacije koja maksimalno pojednostavljuje pronalazak i korištenje apartmana na Jadranu. Rentlio je promijenio život desecima tisuća malih iznajmljivača u Hrvatskoj, a sada posluje u desetak zemalja svijeta. Za Mrežu, Marko Mišević govori o izazovima s kojima se susretao na svojem trnovitom putu do uspjeha, poduzetničkoj klimi u Hrvatskoj te najavljuje o čemu će sve govoriti 31. ožujka na konferenciji 3T.

Možete li se ukratko predstaviti?

Prije pokretanja Rentlija gotovo osam godina bio sam zaposlen u financijskoj industriji. Nakon završene prirodoslovno-matematičke gimnazije u Zadru, kao i većina ljudi iz moje generacije, otišao sam na studij u Zagreb. Odabir je pao na Ekonomski fakultet jer me jako zanimala primjena matematike u financijama, posebno na tržištima kapitala. Na drugoj godini fakulteta samostalno sam izradio jednu malu aplikaciju koja je značajno ubrzavala i automatizirala proces analize financijskih izvještaja domaćih kompanija izlistanih na Zagrebačkoj burzi. Zahvaljujući toj aplikaciji, na drugoj godini fakulteta, dobio sam svoj prvi posao na kojem sam ostao gotovo osam godina. Zasićenje korporativnim životom i ispraznim sastancima, razilaženje u vizijama s upravom poduzeća, snažni događaji u privatnom životu i sve jača želja za pokretanjem nečeg svog te povratkom u rodni grad rezultirali su time da sam u travnju 2014. godine dao otkaz i pokrenuo Rentlio.

Što je to Rentlio?





Rentlio je vodeća domaća aplikacija za upravljanje apartmanima, sobama, malim hotelima i hostelima. Od sinkronizacije kalendara pomoću funkcionalnosti channel manager, automatiziranog izdavanja i fiskalizacije računa, statistika, profiliranja gostiju, do foto-prijave na eVisitor pomoću integriranog skenera dokumenata u sklopu aplikacije Rentlio temeljene na iOS-u i Androidu.

Kakve je tehnološke inovacije donio Rentlio?

Rentlio je segmentu privatnih iznajmljivača, malih hotela i hostela omogućio tehnologiju koja je do sada bila dostupna samo velikim hotelskim kućama, globalnim lancima i sličnima. Tako, uz pomoć tehnologije Rentlio, omogućuje svojim korisnicima da standardiziraju svoju uslugu, kroz automatizaciju svakodnevnih poslovnih procesa, da je podignu na višu razinu i oslobode vrijeme za proaktivni pristup prodaji svojih kapaciteta i usluga.

Koje je probleme malih iznajmljivača riješio sustav Rentlio?

Rentlio centralizira i automatizira upravljanje rezervacijama, cijenama, kanalima prodaje i gostima na intuitivan i korisniku lako razumljiv te veoma jednostavan način. Tipični korisnici Rentlija su napredni apartmanski objekti, hosteli i mali hoteli koji imaju do 50 smještajnih jedinica. Rentlio je korisnicima eliminirao rizik overbookinga i kroz automatizaciju svakodnevnih radnji uštedio ogromnu količinu vremena koja se prije Rentlija trošila na ručnu obradu podataka.

Planirate li proboj na svjetsko tržište?

Rentlio već sada ima korisnike u preko deset zemalja u svijetu, što nam daje za pravo vjerovati kako imamo globalno konkurentan proizvod. S druge strane, svjesni smo da se pravi iskorak na inozemno tržište ne događa preko noći te kako mora biti pomno isplaniran i pripremljen. On zahtijeva značajne resurse i izvrsno poznavanje prilika na globalnom tržištu. Nismo htjeli preskakati neke korake u tržišnom pozicioniranju našeg proizvoda, stoga nam je domaće tržište, logično, u ovoj prvoj fazi bilo prioritet, nakon kojeg prirodno dolazi i izlazak prema van.

Koji su bili najveći highlightsi, a što najveći izazovi Rentlija?

Mislim da je najveći izazov zadržavanje fokusa cijelog tima na ciljeve koje smo sami sebi postavili. Kroz taj famozni, i prečesto nerealni IT startupski svijet promovira se brzinski, prekonoćni uspjeh, što stvara veliki pritisak i ogromnu distrakciju u svakodnevnom radu. Ostati fokusiran i čvrsto na zemlji te ne podlijegati euforiji koja vas okružuje, stoga je, najveći izazov. Prema mojem mišljenju, najveći je highlight to što danas imamo korisnike koji su toliko zadovoljni proizvodom da su spremni stati pred kameru i reći kako je Rentlio nešto bez čega ne mogu zamisliti svoje poslovanje.

Je li vas iznenadio poziv da govorite na konferenciji 3T?

S obzirom na to da se ovime što radimo idealno uklapamo u tematiku koju obrađuje sama konferencija, poziv me nije iznenadio. S druge strane, meni i svim ostalim sudionicima konferencije, dana je odgovornost da porukama i zaključcima s konferencije promoviramo primjenu tehnologije u grani gospodarstva o kojoj, doslovno, kao zemlja ovisimo.

Na što ćete posebno staviti naglasak u vašem izlaganju na konferenciji?

Glavni naglasak na panelu koji moderiram bit će na primjeni i korištenju tehnologije u svrhu povećanja konkurentnosti dvaju različitih podsegmenata turizma – privatnom, obiteljskom smještaju i onom drugom – hotelskom. Zanimljivo je promatrati kako je, u globalnim okvirima, tehnologija promijenila trendove u turizmu i kako se, danas, tom tehnologijom nastoje eliminirati nedostaci prethodno spomenutih segmenata. U tom smislu, kroz razgovor s panelistima, nastojat ćemo pokazati kako danas domaćini u privatnom smještaju koriste tehnologiju da bi podigli kvalitetu svoje usluge i standardizacijom ih približili hotelima te na drugoj strani koliko i kako hoteli koriste tehnologiju u “borbi” s popularizacijom privatnog smještaja, sharing ekonomijom i servisima poput Airbnba.

Pružaju li nove turističke meke poput Zadra i Splita kvalitetnu uslugu gostima?

Mislim da općenito sve naše destinacije pate od manjka ponude u nesezonskim mjesecima. Čak i tijekom same špice sezone, ta izvanpansionska ponuda glavna je boljka našeg turizma. I vjerujem da iz toga proizlaze sve ostale slabosti. “Krevetizacija” obale ne može biti dovoljna za dugoročnu održivost turizma. I to je nešto na čemu najviše treba poraditi.

Koji je, prema vašem mišljenju, najveći problem turizma u Hrvatskoj?

Neću reći ništa novo ako kažem da je najveći problem domaćeg turizma njegova sezonalnost. To je svima jasno, i tu se nema što posebno dodati. Ono što mi se čini kao dodatni problem jest to što naše destinacije nisu jasno definirale segment turista kojem se žele nuditi, nisu se brendirale. Zbog toga se događa da u jednoj destinaciji imate potpuno različite, često i nespojive, skupine gostiju, što rezultira time da je ponuda neprilagođena i nedostatna. Htjeli mi to priznati ili ne, činjenica je da se nama turizam još uvijek u velikoj mjeri događa sam od sebe te kako nam je velikim dijelom uspješnost turističke sezone vezana uz vremensku prognozu. Dok se mi bavimo pisanjem strategija koje se nikad ne provode, globalni se trendovi mijenjaju velikom brzinom.

U posljednje vrijeme, često se govori o startupovima. Jesu li startupski projekti baš toliko svemogući i jamče li uspjeh svima?

Pisao sam o tome nedavno. Riječ “startup” toliko se uvukla u svakodnevni govor da sam na Kalelargi načuo dvojicu osamdesetogodišnjaka kako raspravljaju o njima. Startup je postao toliko mainstream izraz da ga se koristi svugdje i za svašta. A ja i danas ne znam pravu definiciju startupa. I mislim da startupi uopće ne postoje. Postoje samo uspješna i neuspješna poduzeća, dobri ili loši biznis modeli – i to je to. Globalnim startup hypeom koji je stigao i do nas glorificira se brzi, prekonoćni uspjeh, neodržive valuacije. Stvara se nevjerojatan pritisak na ljude koji pokreću svoje poduzetničke ideje kako u vrlo kratko vrijeme moraju pokoriti tržište, osvojiti sve, imati milijarde korisnika, i isto toliko dolara recurring revenuea (mjesečno!) te na kraju promijeniti svijet. U suprotnom nisu uspjeli. A uspjeh je vrlo relativan pojam i mjerljiv je na tisuću različitih načina. Pored toga, svim globalno uspješnim startupima trebalo je mnogo više od jedne noći da dođu tamo gdje su sada – Facebook je osnovan 2004., Airbnb 2008., Slack i Uber 2009.

Mladi ste, obrazovani i uspješni. Zašto ste još uvijek u Hrvatskoj?

Zato što je ovo zemlja u kojoj sam se rodio i koju volim, u kojoj se osjećam ugodno i u kojoj želim živjeti. Zato što želim našim primjerom pokazati da je moguće uspjeti i iz Hrvatske, ako se realno definiraju mjerila uspjeha i ako se ne dopusti kolektivnom negativizmu da ubije stvaralački motiv.

Ovo je skraćena verzija intervjua kojeg u cijelosti možete pročitati u Mreži 04/17 ili na web stranici Mreže.