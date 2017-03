Hrvatsku na prvom europskom Big Data Hackathonu predstavlja tim znanstvenika

Na prvom europskom Big Data Hackathonu, koji se sljedeći tjedan održava u Bruxellesu, Hrvatsku će predstavljati tim podatkovnih znanstvenika okupljenih u tvrtki IN2data – dr. sc. Leo Mršić i mr. sc. Igor Kaluđer – koji su ujedno i predavači na diplomskom studiju digitalnog marketinga Visokog učilišta Algebra, te doc. dr. sc. Robert Kopal, prodekan za istraživanje i razvoj, također na Visokom učilištu Algebra.

Big Data Hackathon je natjecanje koje organizira Europska komisija u suradnji s Eurostatom s ciljem prikupljanja ideja koje sjedinjuju različite izvore podataka kao moguće podloge u rješavanju specifičnih društvenih izazova. Pred timovima će se naći problemski zadatak koji uključuje rješavanje ili adresiranje nekog od ključnih problema Europske unije pomoću korištenja službenih statističkih podataka te znanosti o podacima.

Za ovo, prvo ovakvo natjecanje, odabrana je vrlo zanimljiva tema – vještine, obrazovanje i cjeloživotno učenje – pa će timovi svoje vještine rješavanja problema uz korištenje statističkih metoda pokazati upravo na temi koja je važna za daljnji razvoj gospodarstva Europske unije.

"Jedno od prioritetnih područja je svakako i dublja te pravednija ekonomska i monetarna unija koja, između ostaloga, počiva na jednakim prilikama i pravima pristupa pojedinaca zajedničkom tržištu rada, a osnovne vještine poput poznavanja jezika, pismenosti, matematike ili IT-a ključne su za njihovo aktivno uključivanje i sudjelovanje kako u društvu tako i na tržištu rada", navodi Europska komisija u obrazloženju odabira specifičnog područja.

Big Data Hackathon pokrenut je upravo sa željom da se učine potrebni pozitivni pomaci u načinu rješavanja navedene problematike, i to združujući službenu statistiku s Big Data statistikom, te da se na taj način pokaže kako se daljnji razvoj različitih aspekata gospodarstva i, općenito, kvalitete života mogu povećati promišljenim korištenjem i većom upotrebom javno dostupnih digitalnih podataka.

Hrvatski tim, kojega je stručni ocjenjivački sud izabrao između brojnih timova koji su se javili na poziv Državnog zavoda za statistiku, protekle je tjedne proveo pripremajući se za Hackathon prikupljajući javno dostupne podatke vezane za zadanu temu te analizirajući izvore podataka koji su dostavljeni od strane Europske komisije. Točan problemski izazov, odnosno zadatak za koji će morati razviti svoje analitičko rješenje, nacionalni će timovi saznati tek na prvom danu trodnevnog natjecanja.

Jedna od specifičnosti hrvatskog tima znanstvenika jest i upravo to što dolaze iz privatnog sektora te što je ostvarena odlična suradnja s Državnim zavodom za statistiku u tjednima koji su prethodili samom natjecanju. "Možemo slobodno reći kako je DZS bio vrlo progresivan u odabiru tima koji ima komercijalna iskustva u izradi analitičkih rješenja i aplikacija", naglašava dr. sc. Leo Mršić, direktor tvrtke IN2data i predavač na Visokom učilištu Algebra, "i nadamo se kako bi upravo ovo, i u pogledu iskustva i zbog načina na koji ćemo pristupiti rješavanju zadatka na samom natjecanju, mogla biti jedna od naših prednosti, odnosno da će svakako biti primjetan naš drugačiji pristup problemskom zadatku".

"U vremenu kada su informacije dostupnije nego ikada ranije, ako želi ostati relevantna, službena statistika mora se okrenuti novim izvorima podataka i novim metodama obrade rezultata. Budući da DZS nema dovoljno vlastitih kapaciteta koji bi omogućili da se osim unaprjeđenjima redovne proizvodnje bavimo i istraživanjem novih izvora i metoda, odlučili smo članove tima koji će predstavljati RH izabrati na javnom pozivu. Tim Visokog učilišta Algebra/IN2data ima neprocjenjivo iskustvo u ovom području te vjerujemo da ćemo i mi od njihovog sudjelovanja na Hackathonu imati konkretne koristi u budućem radu", naglasio je Marko Krištof, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

Kako je Big Data Hackathon usko povezan s održavanjem konferencije Nove tehnike i tehnologije u statistici (New Techniques and Technologies for Statistics), najbolje plasirane ekipe dobit će priliku predstaviti razvijena rješenja na samoj konferenciji. Europska će komisija naknadno donijeti odluku o primjenjivosti najbolje razvijenih koncepata i predloženih aplikacijskih rješenja u službenoj statistici te na taj način olakšati donošenje odluka vezanih za izazove s kojima se Europska unija trenutno suočava na području obrazovanja i tržišta rada.

Cjelokupno natjecanje, osim prezentacije poznavanja statističkih i analitičkih vještina te sposobnosti izrada naprednih proizvoda, tako otvara i mogućnosti stvaranja sinergije i partnerstva između statističkih i istraživačkih institucija te privatnog sektora na razini Europske unije.